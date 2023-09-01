不斷更新／海葵直撲！全台停班停課一覽　北市22時前宣布

▲海葵預估路徑直撲台灣，預計將帶來狂風豪雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者莊智勝／綜合報導

颱風海葵來勢洶洶，今(1日)上午8時增強為中度颱風，且路徑不斷南修，恐成4年多來首個登陸的颱風，威力不容小覷；中央氣象局預計最快將於今下午2時30分發布海上颱風警報。按照目前路徑預測圖，海葵貫穿、侵台的機率相當高，北北基、宜花東都在登陸射程範圍內，預計明周六(2日)起將開始出現風雨，周日(3日)影響最大。各縣市是否停班課，《ETtoday新聞雲》為您整理掌握。

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▲海葵路徑預測。（圖／中央氣象局）

北部地區

基隆市｜明（2日）尚未宣布。

台北市｜明（2日）是否停班停課，將於今晚10時前宣布。

新北市｜明（2日）尚未宣布。

桃園市｜明（2日）尚未宣布。

新竹市｜明（2日）尚未宣布。

新竹縣｜明（2日）尚未宣布。

中部地區

苗栗縣｜明（2日）尚未宣布。

台中市｜明（2日）尚未宣布。

彰化縣｜明（2日）尚未宣布。

南投縣｜明（2日）尚未宣布。

南部地區

雲林縣｜明（2日）尚未宣布。

嘉義市｜明（2日）尚未宣布。

嘉義縣｜明（2日）尚未宣布。

台南市｜明（2日）尚未宣布。

高雄市｜明（2日）尚未宣布。

屏東縣｜明（2日）尚未宣布。

東部地區

宜蘭縣｜明（2日）尚未宣布。

花蓮縣｜明（2日）尚未宣布。

台東縣｜明（2日）尚未宣布。

外島地區

澎湖縣｜明（2日）尚未宣布。

連江縣｜明（2日）尚未宣布。

金門縣｜明（2日）尚未宣布。