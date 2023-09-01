不斷更新／海葵直撲！全台停班停課一覽　北市22時前宣布

▲海葵預估路徑直撲台灣，預計將帶來狂風豪雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）
記者莊智勝／綜合報導
颱風海葵來勢洶洶，今(1日)上午8時增強為中度颱風，且路徑不斷南修，恐成4年多來首個登陸的颱風，威力不容小覷；中央氣象局預計最快將於今下午2時30分發布海上颱風警報。按照目前路徑預測圖，海葵貫穿、侵台的機率相當高，北北基、宜花東都在登陸射程範圍內，預計明周六(2日)起將開始出現風雨，周日(3日)影響最大。各縣市是否停班課，《ETtoday新聞雲》為您整理掌握。
▲海葵路徑預測。（圖／中央氣象局）
北部地區
基隆市｜明（2日）尚未宣布。
台北市｜明（2日）是否停班停課，將於今晚10時前宣布。
新北市｜明（2日）尚未宣布。
桃園市｜明（2日）尚未宣布。
新竹市｜明（2日）尚未宣布。
新竹縣｜明（2日）尚未宣布。
中部地區
苗栗縣｜明（2日）尚未宣布。
台中市｜明（2日）尚未宣布。
彰化縣｜明（2日）尚未宣布。
南投縣｜明（2日）尚未宣布。
南部地區
雲林縣｜明（2日）尚未宣布。
嘉義市｜明（2日）尚未宣布。
嘉義縣｜明（2日）尚未宣布。
台南市｜明（2日）尚未宣布。
高雄市｜明（2日）尚未宣布。
屏東縣｜明（2日）尚未宣布。
東部地區
宜蘭縣｜明（2日）尚未宣布。
花蓮縣｜明（2日）尚未宣布。
台東縣｜明（2日）尚未宣布。
外島地區
澎湖縣｜明（2日）尚未宣布。
連江縣｜明（2日）尚未宣布。
金門縣｜明（2日）尚未宣布。
讀者迴響