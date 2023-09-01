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太魯閣車廂驚見破碎頭骨…鑑識人員今重新採證！現場最新畫面曝

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

交通部日前邀請日本學者專家訪台，8月31日由台鐵局長率隊前往台鐵富岡機廠勘查「太魯閣出軌」意外的事故車廂，不料，罹難者團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君竟在車廂中找到死者的頭蓋骨碎片，引發外界關注。台鐵刑大鑑識人員1日上午前往富岡機廠進行鑑識，並搜集列車乘客遺物中，罹難者家屬委託律師凃冠宇質疑，相關單位在程序上有疏失。

▲太魯閣號出軌意外車廂竟發現罹難者頭蓋骨，今鑑識人員重返車廂採證。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

▲太魯閣號出軌意外車廂竟發現罹難者頭蓋骨，今鑑識人員重返車廂採證。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

▲太魯閣號出軌意外車廂竟發現罹難者頭蓋骨，今鑑識人員重返車廂採證。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

台鐵太魯閣號2021年4月2日發生出軌意外，為近60年來死傷最慘重的事故，造成49死213傷的悲劇。台鐵局長杜微邀請日本專家學者8月31日來台，同行者還有部分罹難者家屬以及王薇君，不料，過程中王薇君竟在車廂內找出一片罹難者的頭蓋骨。

▲太魯閣號出軌意外車廂竟發現罹難者頭蓋骨，今鑑識人員重返車廂採證。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

王薇君沉重表示，頭蓋骨上面還有頭皮屑與頭髮，拿起來看之前就知道一定是人的骨頭，問題是那並非放在難以看到的隱密處，且車內也有不少民眾的物品，卻未蒐集起來，怒轟行政院當時的災害防救單位怎麼會以這種草率的方式進行蒐證，「我完全無法接受」。

▲太魯閣號出軌意外車廂竟發現罹難者頭蓋骨，今鑑識人員重返車廂採證。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

鐵路警局得知消息後，表示將會立即安排人員，儘速前往目前放置在桃園台鐵富岡機廠的列車車廂，尋找其中是否還有缺漏的遺物或遺骸等；交通部長王國材則稱，檢調單位將再派員搜查，後續也會進行DNA測試，若確認為罹難者的遺骨，就會立即歸還家屬。

▲太魯閣號出軌意外車廂竟發現罹難者頭蓋骨，今鑑識人員重返車廂採證。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

台鐵刑大鑑識人員、台鐵人員1日上午前往富岡機廠進行現場採證，並搜集乘客遺物，太魯閣號罹難者家屬委任律師凃冠宇則到場陪同。凃冠宇表示，因昨日發現車廂內還有罹難者頭蓋骨，家屬們第一時間聽到消息滿震驚，認為怎麼可能會有這樣的情況發生。

▲太魯閣號出軌意外車廂竟發現罹難者頭蓋骨，今鑑識人員重返車廂採證。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

凃冠宇指出，事故發生後的程序，先交由檢調、運安會，最後交到台鐵的手上之後，應該都會有比較細部的釐清、整理，但好像沒有看到這部分，質疑相關單位「在前面的程序上有什麼疏失」。

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