太魯閣號事故881天後！頭蓋骨出現　王薇君哽咽：讓祂好好回家

▲太魯閣的眼淚發言人王薇君(左)在事故881天後找到被遺忘的頭蓋骨，右為家屬代表陳鵬年。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

2021年台鐵太魯閣號事故釀49死悲劇，交通部邀日本JR西日本改革關鍵人物訪台，昨台鐵局長杜微陪同日本專家及罹難者家屬前往富岡紀念園區致哀時，太魯閣的眼淚發言人王薇君在事故殘骸車廂發現有頭蓋骨，王薇君今(1日)哽咽表示，在事故881天後頭蓋骨出現，代表祂想回家，盼讓祂能好好地回家，讓祂能完整。

王薇君說，昨天陪同日本鐵道安全改革參訪團旁邊，本來想車廂還有沒有傷者物品，隨手只是翻一下破舊衣服，和兩個塑膠袋，在方寸之地約40公分乘40公分小空間，她沒有爬上去車廂，看到7公分乘7公分面積的骨頭，她才看第一眼還沒有用手拿，就確定是頭骨，拿起來後更加確認。

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王薇君感嘆，日本參訪團來台協助推動台鐵改革，昨天是農曆7月16日，也是太魯閣號事故881天，這位亡者要告訴我們甚麼，這有其代表性意義，在這個時間點突然找到祂，代表祂想回家。

由於太魯閣號事故已發生881天，竟還有頭蓋骨遺漏在車廂，王薇君表示，代表前面蒐證不夠嚴謹，但她沒有要責怪誰，這個是太魯閣事故車廂內的證物，台鐵是事主，不可能碰車廂，證物跟台鐵是無關的，等採證完畢後，運安會也調查完，車廂交給台鐵，這中間一層一層不知道發生甚麼事，讓她在事故881天後看到頭骨。

▲太魯閣的眼淚發言人王薇君已將頭蓋骨交給檢警。（圖／記者李姿慧攝）

王薇君說，台鐵普悠瑪號事故，行政院開災害防救會議，實務事故現場，大家都看到很多問題；本來太魯閣號事故後，行政院也要開災害防救會議，因為疫情延宕至今，頭骨出現，也希望行政院能看見災害處理流程不足和不夠完備，若指引不明確，未來發生事情仍會荒腔走板，還是有人無法完整回家。

針對昨天發現被遺忘881天的頭蓋骨，王薇君哽咽表示，證物已經交出去了，將由檢警驗DNA，頭蓋上有毛髮。她說，自己不是一個會好好處理事情的人，昨天看到頭蓋骨出現，就想極力保護祂，不要讓祂再遺失，讓祂找到回家的路，所以自己把祂帶在身上，這是錯誤的作法，請大家諒解，證物已經交出去了，大家應該不是指責任何人，往者在事故881天後頭骨出現，盼能讓祂好好回家，讓祂能完整。