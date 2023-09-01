快訊／繽紛衣防曬係數50+是假的　iROO把消費者當盤子遭起訴

▲iROO販售的繽紛衣商品未達自己宣稱的防曬係數，涉嫌詐騙消費者。（資料照／翻攝官網）

記者劉昌松／台北報導

知名女裝品牌「iROO」母公司依洛公司，在網路上宣稱販售的繽紛衣具有「有感防曬」效果，甚至聲稱效果達UPF50+，但檢調接獲檢舉後展開偵辦，抽查發現iROO的繽紛衣半數以上不具UPF50+效果，台北地檢署統計，iROO以不實訊息詐騙消費者，獲利498萬餘元，1日依加重詐欺取財罪起訴依洛公司負責人劉本謙。

iROO是台灣本土女裝品牌，1999年成立後，曾請來藝人小S代言，在台灣打響知名度，目前全台仍有約80間門市，並跨海到新加坡拓展國際市場，堪稱國內平價服飾品牌的龍頭。2021年間，iROO乘著防疫順風車所生產的新品「繽紛衣」，標榜兼具防護及防曬功能，深獲大眾喜愛，卻在沒多久之後，就被合夥作夥伴林少萍經營的極光公司員工檢舉，繽紛衣根本沒有品牌網站上所宣稱的防曬效果。

▲iROO繽紛衣母公司依洛公司負責人劉本謙(左)先前遭檢察官諭令300萬交保。（資料照／記者黃哲民翻攝）

檢察官指揮調查局展開偵辦，搜索扣得3256件繽紛衣，從中隨機抽取10件送台灣檢驗科技公司檢驗，發現半數以上不具有UPF50+防曬效果。檢察官認為，依洛公司在iROO網站上不實宣稱繽紛衣商品具有「有感防曬」、「UPF50+防曬面罩隨時抗黑」等效果，並以每件1880元到2880元不等價格販售「短版繽紛衣套組」、「繽紛衣連帽長版風衣」、「男版繽紛衣」、「特別短版繽紛衣」等商品。

起訴指出，iROO從2021年7月到2022年6月間，持續以網際網路詐欺不特定消費者獲取財物，犯罪所得達498萬7800元，劉本謙是公司負責人，未盡善良管理人的注意義務，直到檢調送驗後，才知道繽紛衣的檢測報告結果，顯然內控有重大缺失，因此依加重詐欺取財罪將劉本謙起訴，並請求法院宣告沒收犯罪所得。