兒受傷狂流血！單親爸車急停騎樓...挨罰900　法官：不用交了

▲汽車違規停在騎樓示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陳姓男子前年底載著2個兒子外出返家時，其中一名兒子突然流血不止，陳男見狀趕緊將車停在自家騎樓，抱著兒子進屋包紮止血，不料卻被檢舉開單違規停車，他不服提起行政訴訟，法官審理認為陳男的行為，算是緊急避難，因此撤銷這張900元的罰單。

判決指出，陳男是2021年12月30日晚上7時許開車載著兩個兒子外出，返家途中小兒子突然被不明尖銳物刺到，血流不止，在車上嚎啕大哭，他覺得家快到了，於是加速趕回家，往自家騎樓一停，趕緊抱著小兒子進屋處理傷口，不料就被人檢舉違規停車，警方也依法開出違規停車的罰單。

▲男子將車停在自家騎樓遭檢舉開罰。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

陳男收到罰單後不服，向法院提起行政訴訟，他主張，當時雖然有違規停車，但那時人、車都很少，沒有妨礙其他人、車通行，認為警方開單有違比例原則，且違規停車是為了避免兒子生命、身體的緊急危難，出於不得已的行為，因自己是單親爸爸，當時急著幫小兒子急救包紮，應該適用緊急避難的規定。

法院審理時，開單員警表示，當時車輛停放在供公眾通行道路的騎樓，屬絕對禁止臨時停車的地方，因此當場拍照採證並依法開出罰單。

法官根據陳男提供的兒子受傷相片和與其他家人LINE對話，認為陳男的停車舉動，符合行政罰法第13條之緊急避難規定，因此撤銷這張罰單，全案可上訴。