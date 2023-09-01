海葵周日可能「宜蘭登陸、桃園出海」　5縣市衝擊大

▲氣象粉專「觀氣象看天氣」預測，海葵周日可能從宜蘭登陸。（圖／翻攝自氣象粉專「觀氣象看天氣」）

記者張乃文／綜合報導

海葵颱風持續增強，氣象局官方預測海葵可能從宜蘭、花蓮登陸。氣象粉專「觀氣象看天氣」則預測，海葵周日將從宜蘭登陸，同日晚上至周一凌晨自桃園出海，換言之周日將是影響最明顯的時刻；另外依照目前預測路徑，宜蘭將受到正面衝擊影響最大、基北北和桃園風雨也不小。

「觀氣象看天氣」指出，海葵持續南修，要留意接近東部海面後可能增強速度。粉專認為，最新預測海葵颱風將於周日從宜蘭登陸，周日晚上至周一凌晨從桃園出海，也就是說「周日將是影響最明顯的時刻。」

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「觀氣象看天氣」說明，若依照目前的預測路徑，宜蘭將受到正面衝擊影響最大，其次是基隆、大台北、桃園風雨也不小，新竹、苗栗及中部山區則要注意劇烈雨勢。不過，粉專表示，海葵颱風眼目前尚未顯現，主要原因為海溫稍低以及周圍風切偏強，而觀察底層的結構，目前眼牆正逐漸結構中，一旦明（2）日移動到台灣東方海洋焓量相當高的海域，颱風眼就很有可能顯現，強度將進一步增強。

氣象局預報員黃恩鴻表示，海葵颱風目前為輕度上限，預估可能今天上半天增強為中颱，最快下午到傍晚也就是下午2點半或5點半可能發海警，預計周六清晨發陸警。黃恩鴻指出，海葵颱風路徑又往南偏，颱風中心登陸機率比較高，預估將從宜蘭、花蓮登陸，暴風半徑150公里，未來頂多180公里，預估不排除周日一早登陸侵台，海葵接近台灣時強度還會再增強，但預估仍是中颱。

黃恩鴻指出，周六開始，雨勢會增大，周日是影響最大的一天，依照目前預測路徑，北台灣最嚴重，西半部會下雨，其中中部以北最明顯，特別是山區。

針對颱風假是否有機會，氣象局表示，周六和周日有機會，陸警發布後將提供風雨預測，由地方政府決定。

