泛綠歸隊？陳時中「當然」願幫高嘉瑜站台　吳欣岱：兩人立場不衝突

▲台灣基進黨吳欣岱。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

前衛福部長陳時中昨接下賴清德台北市競總主委一職，受訪時被到是否願意幫民進黨立委高嘉瑜站台，陳時中也回應「當然！」對此，台灣基進立委參選人吳欣岱31日回應，自己是內湖、南港選區最相挺陳時中的候選人，陳時中接下賴清德競選總部主委，也與自己支持的總統候選人一致，立場並不衝突。

《TVBS民意調查中心》日前公佈台北市立委第四選區（內湖南港）最新民調，國民黨參選人李彥秀支持度44%，高嘉瑜27%，吳欣岱13%，民調顯示泛綠陣營可能因為分裂失去一席立委，去年九合一大選、陳時中競選台北市長時，高嘉瑜頻頻被質疑站台不夠積極，如今換高嘉瑜要力拼立委連任，而陳時中接下賴清德北市競總主委一職，也讓兩人互動備受關注。

而陳時中日前出席台灣基進北市黨部成立大會，外界也猜測是否要在立委選戰相挺吳欣岱，但陳時中出席賴清德各縣市競選總部三長授證典禮時受訪，針對高嘉瑜的選情，他說，「選舉才剛開始，要持續努力」，至於是否願意幫高嘉瑜站台，陳時中爽快回應，「當然！」

對此，吳欣岱回應，陳時中擔任衛福部長時，她是全國醫師醫療產業工會理事長，所以經常請教相關議題與意見交流，未來也仍然會持續保持互動。

吳欣岱說，去年在台北參選市議員時，自己是內湖、南港選區最相挺陳時中的候選人，而現在陳時中部長接下賴清德競選總部主委，也與自己所支持的總統候選人是一致的，這方面立場並不衝突。