　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

廖國棟涉貪瀆案遭重判！自曝「患1病」請求法官：不要延長境管

▲▼立委廖國棟 國民黨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 國民黨立委廖國棟。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

立委廖國棟因涉入國會史上最大宗立委集體貪瀆案，一審遭重判10年，案件上訴二審審理中。不過，因他的限制出境將於9月14日屆滿，8月31日被高院傳訊出庭，他應訊強調，自己知名度高，不可能潛逃海外，且今年已高齡69歲的他還長期患有糖尿病等宿疾，正接受各項療程，請求法官不要延長限境。對此，合議庭將評議後再進行裁定。

廖國棟出庭主張，自己是蟬聯六屆的現任立委，知名度高也是公眾人物，絕無逃亡可能，且自己無其他國家居留證，家人、財產都在台灣，又已69歲，須長期配合治療糖尿病療程，沒有延長限制出境、出海的原因及必要。

廖國棟還強調，本件貪污案中，共同被告的陳述和資料都指向是辦公室主任丁復華假冒他的名義收賄，丁也已坦承，因此他並不是實際收賄的人，無嫌疑重大情形，目前案件已上訴二審，應以無罪推定原則視為無罪，請求法院不要延長他的限制出境。

根據台北地檢署起訴書，前太平洋流通公司負責人李恆隆，為了爭奪SOGO百貨經營權，長期和事業夥伴、統領富二代翁華利，透過白手套行賄蘇震清、廖國棟、陳唐山、徐永明、陳超明等現、前任立委，請託立委利用職權質詢、參加公聽會等方式，施壓修法或變更相關公司增資登記。

檢方提起公訴後，一審法院認定蘇震清收賄2580萬元，將他重判10年；廖國棟判刑8年6月、陳超明判刑7年8月、徐永明判刑7年4月、趙正宇被依照逃漏稅判刑6月，另外有多名立委助理也遭到判刑。案件上訴第二審。

ET快訊
轎車台21線「甩尾變燒胎」！影片1.5萬人看傻
韓知名女主播「露奶是基本」　真相竟是被逼的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

廖國棟涉貪瀆案遭重判！自曝「患1病」請求法官：不要延長境管

快訊／尿尿槍手落網！一句「看三小」當街怒轟8槍　3男落網

網路賭博觸犯刑法　涉及逃漏稅捐罪最重判7年有期徒刑

老闆上班供宿　鮮肉水電工睡著遭「口手性侵」！內褲驗出混合DNA

獨／太魯閣號悲劇2年...車廂竟有頭蓋骨　鐵警將全面重新搜查

男花1萬8約傳播妹「包夜」嗨整晚　她吸毒陷昏迷1個月後不治

撞擊片！永和騎士疑闖紅燈「直衝公車」傷勢曝　機車卡住滿地油

爸不給生活費！女碩士聯手男友殺了他　判無期還要賠家人692萬

高虹安涉貪助理費案　北院9／25起密集開庭！北檢公訴團隊備戰

匯8千意外收到20萬　詐騙連環套...2人險「人財兩失」

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

騎士遭倒塌路樹砸到喪命　家屬心碎：我們就這麼不幸

太魯閣號2年...車廂搜頭蓋骨　王薇君悲痛落淚！台鐵說話了

太魯閣號悲劇2年…王薇君竟在車廂找到頭蓋骨！台鐵局長說話了

李玟生前最新「37秒音檔」曝光　爆哭痛喊：好難受啊...全網心碎

日籍藝人大久保勇太租屋惡火　警消緊急CPR恢復生命跡象！

廖國棟涉貪瀆案遭重判！自曝「患1病」請求法官：不要延長境管

快訊／尿尿槍手落網！一句「看三小」當街怒轟8槍　3男落網

網路賭博觸犯刑法　涉及逃漏稅捐罪最重判7年有期徒刑

老闆上班供宿　鮮肉水電工睡著遭「口手性侵」！內褲驗出混合DNA

獨／太魯閣號悲劇2年...車廂竟有頭蓋骨　鐵警將全面重新搜查

男花1萬8約傳播妹「包夜」嗨整晚　她吸毒陷昏迷1個月後不治

撞擊片！永和騎士疑闖紅燈「直衝公車」傷勢曝　機車卡住滿地油

爸不給生活費！女碩士聯手男友殺了他　判無期還要賠家人692萬

高虹安涉貪助理費案　北院9／25起密集開庭！北檢公訴團隊備戰

匯8千意外收到20萬　詐騙連環套...2人險「人財兩失」

快訊／北部有感！東部海域02:58發生規模4.2地震　最大震度2級

台南安平路無風無雨淹成小河　他示警防漲潮：以後恐成每月常態

廖國棟涉貪瀆案遭重判！自曝「患1病」請求法官：不要延長境管

國安局編2700萬買「新總統防彈座車」　比蔡英文奧迪A8貴200萬

腳趾毛超重要！全掉光恐是罹患這疾病　醫揭6重點從腳看健康

台中一家搶訂不二坊蛋黃酥　10手機連撥6萬通！苦戰3天終於訂到了

百萬YTR同框蔣萬安遭公審　謝寒冰點破「親綠女醫」出征1關鍵

日相岸田文雄：最低時薪目標漲到1500日圓

心煩意亂睡不著？讀讀蔡康永金句「8條金句」　讓人豁然開朗

華航再出售2架747全貨機　每架可獲利金額約前5架六倍　

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

社會熱門新聞

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

獨／太魯閣號事故車廂竟還有頭骨　鐵警將重啟搜查

太魯閣號悲劇2年　王薇君竟在車廂找到頭蓋骨

少女遭4女霸凌　施暴者父竟嗆：是她太白目

一句「看三小」當街轟8槍　3男落網

約傳播妹嗨整晚　她吸毒昏迷不治

水電老闆上班供宿！鮮肉入睡遭性侵

快訊／日籍通告藝人「士林租屋處」凌晨惡火

高虹安涉貪助理費案　北院9/25起密集開庭

即／上櫃高爾夫大廠電擊意外　兒目賭父慘死

詐團「S姊」不認罪求交保　檢開砲了

獨／路邊一泡尿險害一命　挨轟8槍畫面曝

一件500元吊帶褲　少女被扒上衣凌虐

「不讓全家續租轉租7-11」　房東要賠百萬

更多熱門

相關新聞

立委集體收賄案二審　蘇震清稱無罪

立委集體收賄案二審　蘇震清稱無罪

立委集體收賄案一審判刑後，上訴高等法院二審。高院17日再度開庭審理，並傳喚一審遭重判10年的蘇震清與判刑8年6月的廖國棟。蘇震清進入法庭前強調，還是要做「無罪答辯」；至於廖國棟則是請假未出庭，由3位律師代表發言。

立委集體收賄案出爐！蘇震清遭判10年

立委集體收賄案出爐！蘇震清遭判10年

挑戰饒慶鈴？傳廖國棟將選台東縣長　本人反駁

挑戰饒慶鈴？傳廖國棟將選台東縣長　本人反駁

不斷更新／行政院今增1連絡人染疫　中央、雙北政府機關共18人確診

不斷更新／行政院今增1連絡人染疫　中央、雙北政府機關共18人確診

不斷更新／中央、雙北政府機關共17人確診一次看

不斷更新／中央、雙北政府機關共17人確診一次看

關鍵字：

廖國棟

讀者迴響

熱門新聞

LINE相簿「照片數量」明起有上限　超過要等下個月

高鐵車票　印刷改限搭自由座車廂

海葵成西北颱橫掃中北部！風雨最強時間曝

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

鄭弘儀閃辭主持「今天最後一集」：不是結束

花萬元找妹破處！1周後「癢紅腫」他崩潰

獨／太魯閣號事故車廂竟還有頭骨　鐵警將重啟搜查

全台唯一科摩多龍「喵喵」離世了

海葵變壯路徑更近　暴風圈65%侵北台

台人被判刑220年定讞！土耳其囚禁33人做詐騙

許伯摟蔣萬安合照被公審　百萬YTR發聲力挺

太魯閣號悲劇2年　王薇君竟在車廂找到頭蓋骨

今晚超級藍月！唐綺陽預言：有人要翻船了

「常被靜電電到」藏6警訊！醫驚曝：小心糖尿病

海葵可能登陸　有機會破4年紀錄

更多

最夯影音

更多
Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」
劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面