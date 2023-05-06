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大陸 大陸焦點 特派現場

驚悚一刻曝光！女遊客疑高空彈跳休克　結局意外翻轉　

記者任以芳／綜合報導

大陸近期流傳一段高空彈跳影片，讓人看了觸目驚心，內容顯示一名女性遊客因為設備故障，繩子沒有完全打開，在空中被猛「拽」後尖叫一聲，隨後疑似心梗死亡，由於畫面太震撼，外界不斷瘋傳影片，最後事情出現急轉彎，業者證實，該名「女遊客只吊掛2分鐘被救起，無生命危險。」

▲▼ 高空彈跳 。（圖／翻攝上游新聞）

▲網傳女遊客高空彈跳休克  。（圖／翻攝上游新聞）

根據陸媒《上游新聞》報導稱，大陸各大知名網站突然從4日晚間瘋狂傳出「該遊客已經去世」的消息，搭配上傳影片，只見一名女遊客高空彈瞬間，繩索放下去時沒有完全打開，導致下墜後座力狠狠拽了一下，女遊客尖叫一聲隨著繩索在空中來回搖晃，毫無反應。

▲▼ 高空彈跳 。（圖／翻攝上游新聞）

▲▼ 高空彈跳 。（圖／翻攝上游新聞）

▲大量自稱目擊者網友留言。（圖／翻攝上游新聞）

網上自稱目擊者也指出，「繩子沒放完緩衝力不夠，人立刻休克，送往醫院路上去世了」、「相當於以70公里的速度奔跑撞在墻上，人直接沒了。」甚至還有網友瘋傳，該名女遊客高掛空中6個小時無人救援， 事件發酵後，業者也向媒體抱怨根本是「子虛烏有」。

《上游新聞》報導首先糾錯，該事件發生地不是在蘇州，而是在常州中華恐龍園景區外的艾酷極限蹦極俱樂部。 隨後該俱樂部工作人員證實，「確實是在我們這裡發生，現在網上的內容全是虛構。網友評論很多都是開局一則影片，內容全靠編。」

工作人員還原經過，事情發生於5月2號下午3點多，女遊客高空彈跳下去，繩子沒完全打開，大約在空中吊著等大概兩分鐘左右，立刻被救援。「因為拉人的鉤子有重量，配重有幾十斤，容易把人砸傷，所以需要等上一定時間，然後慢慢把人拉上來。」

據了解，發生意外的俱樂部營業六、七年資質完善，擁有特種設備操作證和教練證。面對鋪天蓋地不實指控，業者也發布聲明，要求惡意誹謗的造謠者和傳播者，立即刪除誹謗內容，停止侵權行為，並且向公安機關報案，並查實信息來源後將依法追究造謠者及傳播者的法律責任，維護自身合法權益。

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