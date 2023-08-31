快訊／風光開幕10個月僅剩6櫃位　高雄「最美魚市場」暫停營業

▲鼓山魚市場。（圖／趙建銘建築師提供）

記者許宥孺／高雄報導

有高雄「最美魚市場」之稱的鼓山魚市場，去年10月風光開幕後一度爆紅，但隨著熱潮退燒後，平日遊客冷冷清清，只剩6櫃位經營，甚至成為政治攻防話題。鼓山魚市場今(31日)宣布，將於9月4日起暫停營業整修，「將會儘快以最新最好的型態、再次和大家相見。敬請期待！

鼓山魚市場占地超過600坪，曾視高雄第一座現代化魚市場，見證過哈瑪星最繁榮的時刻，舊有空間經過活化後，現在這裡能吃到新鮮海鮮、看夕陽、賞海景。

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▲▼鼓山魚市場集合高雄許多知名海鮮、美食品牌進駐，去年10/21風光開幕。（資料圖／記者許宥孺翻攝）

日前國民黨高雄市議員白喬茵大批「鼓山魚市場」雖華麗轉身為最美魚市場，「但沒有人潮，美有什麼用？蚊子懂得欣賞你的建築品味嗎？」不僅綠委趙天麟、市議員黃文益怒嗆「唱衰正在努力轉型中的魚市場」，就連設計師趙建銘也發文反擊：「忘記自己的身世，城市還有未來嗎？」

負責營運的南仁湖育樂公司今日表示，謝謝各位熱情的民眾，紛紛希望鼓山魚市場能有更好的風貌。我們非常感謝也採納大家的建議，為提供大家更好的休閒體驗、期待的方向，將調整整體營運方向再出發。請大家拭目以待喔！

南仁湖說明，為調整櫃位，鼓山魚市場預計於9月4日起暫停營業。並以招入新型態的水產店舖、夜間規劃為主，我們將會儘快以最新最好的型態、再次和大家相見。敬請期待！