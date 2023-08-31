王鴻薇批屏東停車場「蚊子館」　綠委：歡迎Long Stay理解在地需求

▲立委鍾佳濱。（圖／記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

前屏東縣長潘孟安過去於任內獲前瞻計畫補助，在屏東市興建6座停車場，卻遭國民黨立委王鴻薇指控，6座停車場整體平均下來，假日使用率34%、平日使用率26%，且有停車場標線斑駁、停車顯示板壞掉不能修等情況。對此，民進黨立委鍾佳濱表示，他歡迎立法院同事王鴻薇來屏東Long Stay，而不是派助理下來晃一圈就離開，才能真正理解屏東在地人的需求。

王鴻薇今日上午公布助理8月20、21日在屏東市實地勘察民生停車場、菸廠停車場、信義停車場、幸福公園停車場、屏公仁愛停車場、屏公中華停車場等6座前瞻建設停車場的使用率，而整體平均下來，假日使用率為34%、平日使用率為26%，痛批「這不是蚊子館什麼是蚊子館？」

對此，鍾佳濱透露，他十分歡迎立法院同事王鴻薇來屏東Long Stay，而不是派助理下來晃一圈就離開，才能真正理解屏東在地人的需求。他說，太平洋百貨周邊是屏東市最熱鬧的地段，屏東夜市、慈鳳宮、美術館、公園、體育館等，都坐落在停車場幾百公尺的範圍內，這不僅是大家平日晚上、假日下午放鬆的好去處，也是辦理大型活動的好選擇。

鍾佳濱提及，這幾年在「行政院編列建設經費、民進黨籍立委捍衛預算、屏東縣府執行計畫」三者共同努力之下，市區有了一系列的新景點，像是屏東勝利星村、屏菸1936園區、嶄新的屏東圖書館等。他懷疑，「這些地點，王委員來看過了嗎？若是還沒看過，不妨親自來走一趟，我與妳好好介紹一番。」

鍾佳濱說明，停車場可解決違規佔用道路的亂象，尤其所在路段都是人流、車潮較高的地方，透過停車空間的供給，才能正向地減少亂停車的情況，還給行人一個安全的友善城市。

此外，鍾佳濱提醒，昨天台北市無風無雨，卻發生兩起路樹傾倒砸中路人，釀成一死一傷的不幸意外事件，開酸「身為台北市落跑議員、兼國民黨不分區自走砲的王鴻薇，或許應該請助理好好盤點選區內的行道樹，檢視有無適當修剪維護？會不會有養護不週的行政違失？這才是不負選民所託的正辦本務。」