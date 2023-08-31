台中小王偷吃「控肉寶寶」！傳訊狂勸離婚：永遠等妳　挨告賠慘了

▲謝姓男子愛上已婚人妻，雙方不但發展出婚外情，他甚至還傳訊「永遠等妳」，下場賠慘了。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者柯振中／綜合報導

台中一名李姓女子與施姓丈夫結婚2年，原先婚姻生活美滿，沒想到李女透過交友軟體，認識了謝姓男子，進而發展出婚外情，導致與丈夫婚姻破裂。後來李女復婚，謝男卻又傳訊「我永遠都等妳」等話語，慘被一狀告上法院，最後還得賠50萬元，得不償失。

根據判決書內容，李女與施男2020年5月20日結婚，原先生活十分美滿，但她2022年間玩了交友軟體，認識了謝姓男子，雙方進而發展成情侶關係。

李女與謝男打得火熱，不但多次相約發生性行為，更是拍下私密的照片，一同保存在雲端空間，還拍攝了戴情侶戒指的照片，完全不顧自己已婚的身分，謝男也時常撒嬌，還取了「控肉寶寶」等親暱的稱呼。

施男得知妻子出軌，心碎提出了離婚的請求，2人協議後決定分開，他也對謝男提告，不過後來因為長輩的勸告，再度向李女提出了復婚的請求，2人也重修舊好。

▲儘管知道李女已經復婚，謝男仍舊不死心，傳訊告知「我永遠都等妳」，氣得施男一狀告上法院。（示意圖／ETtoday資料照）



不過，謝男得知李女復婚，仍舊不死心，不斷傳訊告知「只要妳願意…我也都願意娶妳」、「我永遠都等妳」等話語，宣示自己的決心，似乎鐵了心就是要等到李女。

對此，謝男則辯稱，他與李女相識以後，知道對方已婚的身分，但2人還是自然地發展成情侶關係，也有過性行為，不過2022年9月就已分手，後來是李女再度傳送簡訊，他才會又開始發送曖昧訊息。

謝男還說，對於婚外情的部分，他早已與施男和解，同時還出示了匯款紀錄，聲稱有匯10萬元至李女的名下。不過，法官審酌對話紀錄，認為匯款前後的對話，難以排除是2人另有爭執，才會賠錢和解，也難以認定匯款是對於侵權行為的賠償事宜，謝男也無法舉證已經和解，因此不予採信。

法官審理後判定，謝男明明知道李女有配偶，還是執意追求、交往，期間發生了至少5次親密行為，儘管施男已經提告，還是傳訊勸離婚，可以想見侵害行為持續時間並非短暫，對施男造成精神上的痛苦也並不輕微，因此判他須賠50萬元，全案仍可上訴。