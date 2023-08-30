柬埔寨台囚送監獄羈押　遭控越獄恐「坐牢關到死」

▲被柬埔寨重判52年刑期的陳姓台籍囚犯，17日在看牙醫時逃走。（圖／翻攝自YouTube）

記者葉睿涵／編譯

被柬埔寨重判52年刑期的台籍囚犯，17日因自導自演「假劫囚真逃獄」事件，引發國際關注。如今，警方已將這名陳姓囚犯與12名劫囚嫌犯逮捕歸案，並對他們提出多項刑事控告，其中台籍陳姓囚犯更將面臨越獄罪名，恐被判處終身監禁。金邊初級法院的法官已在29日下令將13名嫌犯直接送到監獄羈押。

據《柬中時報》報導，45歲的台籍陳姓囚犯此前因販毒被重判52年後，在今年8月17日以牙痛為由申請外出就醫。不料，武警與台籍陳姓囚犯剛抵達醫院，就被5名蒙面的持槍歹徒攻擊，而台籍陳姓囚犯隨後也被劫走。警方隨後與周邊國家及美國警方密切合作展開追捕，成功捕獲台籍陳姓囚犯與協助其逃獄的10男2女。

▲柬埔寨警方指出，這起劫囚案有美國黑幫參與。（圖／翻攝自高棉時報）

國家警察總署副總監莫基都23日在記者會指出，台籍陳姓囚犯的妻子不惜砸下重金，雇用美國黑幫劫走在獄中服刑的丈夫。她找上台灣男子Chen Yueh Sheng支付巨款策畫劫囚。接著，他與在金邊經營酒吧的美籍華人Chloe Yinrong接觸，靠著一層層的關係執行劫囚計畫，由柬籍男子辛盛購買槍械，再把武器轉交給從美國飛抵柬埔寨的美籍柬裔男子。美籍柬裔男子共有6人，其中5人闖進牙科醫院劫囚，另一人在外接應。

如今，隨著台籍陳姓囚犯與其餘12名嫌犯落網，警方目前已對他們提出多項刑事控告，而金邊初級法院的法官也在29日下令，將13名嫌犯直接送到監獄羈押。莫基都透露，台籍陳姓囚犯將面臨越獄罪名，這意味著他餘生將全部在監獄裡渡過，而警方也將全力追捕其餘涉案者。