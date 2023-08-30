復甦困難！福島小鎮開放「居民返家」滿周年　僅86人回鄉

▲福島縣雙葉町。（圖／達志影像／美聯社）
記者張方瑀／綜合報導
日本福島縣雙葉町在2011年的311大地震後，當地被政府列為「返家困難」區域，直到2022年8月30日才解禁，如今距離居民可自由返家已滿周年，卻只有86人回到故鄉，讓整體生活環境的重建更加困難。
▲重建中的福島縣雙葉町JR車站。（圖／達志影像／美聯社）
福島縣雙葉町距離福島第一核電廠僅6公里，在311大地震發生時，雙葉町3個沿海社區的房屋有90％以上被海嘯捲走，居民也在震後8天全面撤離，該町有95%以上的區域被政府劃為「返家困難」區域。
雙葉町在2022年8月30日有15％、約7.8平方公里的區域，被指定為「特定復興再生據點區域」，因此解除了避難指示，開放居民陸續返家。如今開放已滿周年，截至8月1日為止，加上新移居的人，僅有86人從避難地返回。
▲▼目前僅有86位居民返回雙葉町居住。（圖／達志影像／美聯社）
町內人士指出，現在町內人數不足，讓生活環境的重建更加困難，包含建設中的公營住宅因原料不足而延遲完工，還有車站附近預定的商業設施，也必須要等到後年夏天以後才會重建完畢。
NHK報導指出，儘管雙葉町已開放居民返回，但全町仍有85%的土地被劃為返家困難區域，加上移居他處的居民已適應了新的生活，如何重建生活環境以增加居住人數，還有如何與離鄉的居民保持聯繫，都是當地亟需解決的問題。
帰宅困難地域が解除されて、特定復興再生拠点区域に指定された双葉町の復興状況を視察してきました。— TaK きゃんせ (@tks_moa8) August 29, 2023
思ったよりも整備は進んでいましたが、
倒壊してそのままになっている建物もちらほら。
まだ数十人しか再移住が進んでいないとのこと。
地域の復興、心から応援してます！#双葉町 #福島 pic.twitter.com/ZVZDGbTMre
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