屏東地方法院長李淑惠卸任　澎湖地院長李昭彦接任

▲屏東地方法院新卸任院長30日交接 。（圖／屏東地方法院提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地方法院院長李淑惠回任臺灣高雄高等法院高雄分院庭長，遺缺由臺灣澎湖地方法院院長李昭彦接任，交接及宣誓典禮，司法院於今(30)日上午11時假司法大廈3樓大禮堂統一舉行。

卸任院長李淑惠，國立台灣大學法律學系畢業，79年全國公務人員高考金融法務人員組考試及格、同年司法官特考及格、同年律師高考及格。

81年司法官班第30期結業，歷任臺灣高雄地方法院法官兼庭長、臺灣高等法院高雄分院法官、臺灣澎湖地方法院法官兼院長、臺灣雲林地方法院法官兼院長等職務，於110年年12月27日接任臺灣屏東地方法院院長，任內除嚴格把關民、刑事案件、少年保護及家事事件等各項審判業務，更親力親為參與「與民有約」活動及致力推展各項便民禮民措施；並舉辦多場國民法官模擬法庭活動，深獲院、檢、辯及民眾的好評，對於李院長回任，同仁均感依依不捨。

新任院長李昭彦，私立東海大學法律學系畢業，國立中山大學亞太研究所碩士畢業，82年特種考試司法人員考試乙等考試司法官及格，司法官班第31期結業，歷任臺灣高雄地方法院法官兼庭長、臺灣高等法院高雄分院法官兼庭長、臺灣澎湖地方法院法官兼院長等職務，於今天接任臺灣屏東地方法院院長。