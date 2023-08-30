通緝犯罵警「老屁股」　嘴砲1小時再加1罪賠8萬

記者黃翊婷／綜合報導

37歲彭姓男子因涉犯毒品案件，今年1月遭到通緝，逃亡4個月之後才在雲林縣落網，但他被帶回派出所製作筆錄時，竟在1個小時內狂罵警員，包含「你這個啦嘰（垃圾）」、「老屁股」等等，結果害自己再加一罪，被雲林地院法官依侮辱公務員罪判處罰金8萬元，得易服勞役80日。

▲彭男在派出所「瘋狂嘴砲」，辱罵在場警員。（示意圖／視覺中國CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，彭男因涉犯違反毒品危害防制條例案件，今年1月19日遭台中地檢署發布通緝，雲林縣北港警分局口湖分駐所警員接獲民眾報案，於同年5月27日在某房屋頂樓將他逮捕，並帶回派出所製作筆錄。

然而，彭男被帶回派出所之後，竟在1個小時內持續以各種不雅言詞辱罵在場警員，甚至不時出言挑釁，包含「你這個啦嘰（垃圾）」、「X你娘」、「你不過抓到一個通緝犯而已，搞得像是你他媽的抓什麼案子，有病是不是啊」、「X你娘老咖稱（屁股）」、「老屁股」等等。

彭男因此再吃上一罪，但他事後矢口否認罵警，並辯稱當時自己精神狀態不佳，沒有意識，不清楚是否有做這些事情。

雲林地院法官認為，彭男雖然在偵查過程中矢口否認，但在法庭審理期間已坦承犯行，也當庭表達歉意，最終依侮辱公務員罪判處罰金8萬元，得易服勞役80日，全案仍可上訴。