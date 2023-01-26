人妻不信夫外遇八大妹　弟帶姊捉姦「車上守整晚」！結局曝光

記者黃翊婷／綜合報導

雲林王姓人夫被指控外遇外籍女子小薰（化名），兩人互相以老公、老婆稱呼。王妻原本不相信，弟弟氣不過，乾脆帶著姊姊一起去捉姦，果然親眼目睹姊夫載著一名女子回家，雙方僵持整整一個晚上，這才終於讓姊姊看清真相，並提告求償60萬元。

▲王妻和弟弟開車去捉姦。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

王妻在判決書中主張，和丈夫育有3名子女，目前婚姻關係存續中，她原本不相信丈夫外遇越南籍女子小薰，2020年6月26日被弟弟帶到雲林縣某民宅查訪，發現丈夫確實與小薰同居，這才終於相信，並決定對丈夫提告求償60萬元。

對於妻子的指控，王男辯稱，他和小薰沒有同居，兩人只是普通朋友關係，不是有親密關係的男女朋友，況且他也沒有那麼多錢能賠償妻子。

然而，王妻出示丈夫與小薰之間的LINE對話紀錄，丈夫曾向小薰傳送「愛老婆」、「老公先忙」等訊息，小薰也回傳「愛老公」、「老公小心」等訊息，可見兩人確實有超越一般男女社交往來的曖昧行為。

王妻的弟弟也證稱，捉姦當天他和姊姊各開一輛車過去，他們在對面蹲點等待，果然看到姊夫載著一名女子回來，等到兩人進房間之後，他們才報警，但姊夫在警察抵達之前就先出去了，「警察到場後，敲門請女子出來說明事實，女子不肯出來，我們就在那邊等，等到隔天早上，我們一直沒有離開，就坐在車子裡面等。」

王妻的弟弟接著說，姊夫雖然堅稱沒有跟小薰同居，但他有買一些菜跟肉在那邊烹食，想來應該是一起生活一陣子了，姊姊去捉姦時，他們至少已經交往3、4個月。

雲林地院法官檢驗相關證據，發現王男雖然辯稱小薰是在八大行業上班，本來就會與客戶搞曖昧，但他在2022年10月間於開庭時承認與小薰認識，而且已經交往數個月，是因為考量到與小薰交往可能會侵害到妻子的配偶權，到時恐怕會遭到求償，才改口稱兩人是朋友，由此可見，上述所辯應為卸責之詞，不足採信，最終認定他確實與小薰發生婚外情，裁定應賠償妻子10萬元較為適當，全案仍可上訴。