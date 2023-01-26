　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人妻不信夫外遇八大妹　弟帶姊捉姦「車上守整晚」！結局曝光

記者黃翊婷／綜合報導

雲林王姓人夫被指控外遇外籍女子小薰（化名），兩人互相以老公、老婆稱呼。王妻原本不相信，弟弟氣不過，乾脆帶著姊姊一起去捉姦，果然親眼目睹姊夫載著一名女子回家，雙方僵持整整一個晚上，這才終於讓姊姊看清真相，並提告求償60萬元。

▲夜間叫車,夜間搭計程車。（圖／ETtoday資料照）

▲王妻和弟弟開車去捉姦。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

王妻在判決書中主張，和丈夫育有3名子女，目前婚姻關係存續中，她原本不相信丈夫外遇越南籍女子小薰，2020年6月26日被弟弟帶到雲林縣某民宅查訪，發現丈夫確實與小薰同居，這才終於相信，並決定對丈夫提告求償60萬元。

對於妻子的指控，王男辯稱，他和小薰沒有同居，兩人只是普通朋友關係，不是有親密關係的男女朋友，況且他也沒有那麼多錢能賠償妻子。

然而，王妻出示丈夫與小薰之間的LINE對話紀錄，丈夫曾向小薰傳送「愛老婆」、「老公先忙」等訊息，小薰也回傳「愛老公」、「老公小心」等訊息，可見兩人確實有超越一般男女社交往來的曖昧行為。

王妻的弟弟也證稱，捉姦當天他和姊姊各開一輛車過去，他們在對面蹲點等待，果然看到姊夫載著一名女子回來，等到兩人進房間之後，他們才報警，但姊夫在警察抵達之前就先出去了，「警察到場後，敲門請女子出來說明事實，女子不肯出來，我們就在那邊等，等到隔天早上，我們一直沒有離開，就坐在車子裡面等。」

王妻的弟弟接著說，姊夫雖然堅稱沒有跟小薰同居，但他有買一些菜跟肉在那邊烹食，想來應該是一起生活一陣子了，姊姊去捉姦時，他們至少已經交往3、4個月。

雲林地院法官檢驗相關證據，發現王男雖然辯稱小薰是在八大行業上班，本來就會與客戶搞曖昧，但他在2022年10月間於開庭時承認與小薰認識，而且已經交往數個月，是因為考量到與小薰交往可能會侵害到妻子的配偶權，到時恐怕會遭到求償，才改口稱兩人是朋友，由此可見，上述所辯應為卸責之詞，不足採信，最終認定他確實與小薰發生婚外情，裁定應賠償妻子10萬元較為適當，全案仍可上訴。

ET快訊
他面試提這要求！只有1公司給「年薪55萬」　網驚：真敢說
人妻不信夫外遇八大妹　弟帶姊捉姦！結局曝光
快訊／林書豪真的來了！　正式加盟PLG高雄鋼鐵人
快訊／國3南港聯絡道火燒車！　後方塞爆
快訊／29歲警遺照曝　意氣風發身穿花襯衫
6天2度刮出百萬大紅包！　這家彩券行老闆霸氣掏現金
詹皇暴怒影片曝！　差點衝上看台揍球迷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

6旬父徘徊校園接不到愛女急報失蹤！警找到人…背後真相有洋蔥

加油站女員工遭噁男襲胸！求償30萬卻慘輸…原因曝

快訊／苗栗通霄外海膠筏翻覆！2人落海　空勤出動直升機救援

快訊／國道3號南向220k自小客火燒車！車燒成廢鐵　一度占據2車道

快訊／國3南港聯絡道火燒車！一家4口驚逃　後方車流回堵塞爆

市地重劃「挖我祖墳、45棵肉桂、竹筍」地主提告　不起訴原因曝

快訊／下班遭毒蟲撞死！29歲警高偉倫遺照曝　意氣風發身穿花襯衫

人妻不信夫外遇八大妹　弟帶姊捉姦「車上守整晚」！結局曝光

新北男溜公寓頂樓行竊　住戶查看水塔驚見「整片鐵門不見」

快訊／毒駕撞死彰化警！嫌收押「想跟家屬道歉」　高偉倫父回應了

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

南橫下雪宛如童話世界　遊客興奮嗨喊：很有層次！

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

阿公午休把「毛毯當枕頭」　萌娃怒抽掉：被被要用蓋的

財神到！7-11開出3張千萬發票　全聯開出200萬發票特獎

6旬父徘徊校園接不到愛女急報失蹤！警找到人…背後真相有洋蔥

加油站女員工遭噁男襲胸！求償30萬卻慘輸…原因曝

快訊／苗栗通霄外海膠筏翻覆！2人落海　空勤出動直升機救援

快訊／國道3號南向220k自小客火燒車！車燒成廢鐵　一度占據2車道

快訊／國3南港聯絡道火燒車！一家4口驚逃　後方車流回堵塞爆

市地重劃「挖我祖墳、45棵肉桂、竹筍」地主提告　不起訴原因曝

快訊／下班遭毒蟲撞死！29歲警高偉倫遺照曝　意氣風發身穿花襯衫

人妻不信夫外遇八大妹　弟帶姊捉姦「車上守整晚」！結局曝光

新北男溜公寓頂樓行竊　住戶查看水塔驚見「整片鐵門不見」

快訊／毒駕撞死彰化警！嫌收押「想跟家屬道歉」　高偉倫父回應了

6旬父徘徊校園接不到愛女急報失蹤！警找到人…背後真相有洋蔥

才剛停好車！2位超派貓警衛「死亡凝視」等收費　爸抖：別這樣

即將喜迎三寶　蔣萬安小緊張：想請出「神救援」來幫忙

猛刮1千元刮刮卡　4小時5X張「賠光1萬3」！網反驚：很幸運了

信徒「瘋爬吊車」獻花祭神！超載翻覆砸死4人　恐怖瞬間曝光

營養師傳授「433餐盤法」，飲食順序「這樣吃」讓你瘦更快

加油站女員工遭噁男襲胸！求償30萬卻慘輸…原因曝

快訊／加盟高雄鋼鐵人　林書豪霸氣宣告：高雄我來了

人小志氣高！5位身高嬌小歐美女星　女神卡卡身高155「氣場180」

折手指好爽！網怕變粗　醫「拿自己做實驗」折60年驚人結果曝

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

社會熱門新聞

上兵嗆副班長「我讓你出不去營區」　下場慘了

女兒騎妹妹身上　爸嚇傻問出殘酷真相

丈夫確診隔天成冰冷遺體…護理妻「邊哭邊CPR」

快訊／新北五股嚴重車禍！2輕傷、2命危

失蹤少女遭友拉下海　他也加入結局GG

38名死囚釋憲「無法槍決」　大法官得做決定了

電鍍業偷排強酸害死人　破案關鍵人物是他

29歲警遭毒駕撞死　生前陽光燦笑畫面曝

21歲男逆向闖五股高架匝道！2車對撞釀1死

找爆乳妹交易　開門見85kg女當場傻眼

宜蘭市民宅深夜氣爆　4人送醫搶救

快訊／初五出遊注意　國3接國5「4車追撞」

快訊／台中大里住宅火警！2人送醫

復航空難7年常哭醒　她倖存憶煉獄

更多熱門

相關新聞

屏卸任院長：司法院要重視法官輪調

屏卸任院長：司法院要重視法官輪調

屏東地方法院院長吳進寶6年任期圓滿卸任，回任高雄高分院庭長，遺缺由雲林地方法院院長李淑惠接任，司法院今（27）日在司法大廈3樓大禮堂統一舉行異動院長交接典禮。

她出庭連說2次變態　冤家提早領年終

她出庭連說2次變態　冤家提早領年終

他喜迎小三入戶籍　獲最綠鄰居認證

他喜迎小三入戶籍　獲最綠鄰居認證

吃醋前妻戀愛了！醋男半夜撒冥紙

吃醋前妻戀愛了！醋男半夜撒冥紙

病患嗆護理師：要找立委弄倒醫院

病患嗆護理師：要找立委弄倒醫院

關鍵字：

雲林地院

讀者迴響

熱門新聞

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

她「9年前去世丈夫」突現身餐廳　16秒片引熱議

不孕但公婆疼…她還在感動卻聽到超心寒對話

初二圍爐！餐桌出現超胖孫佔位置

三寶逆向衝南橫遭逼退　影片超舒壓

鷹眼受重傷「是為了救家人」！

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

12生肖財運大公開　2生肖財運超好：需克制慾望

過年親戚送整箱玩具給兒子　母打開一看傻了

初五迎財神！5大習俗禁忌一次看

廂型車駕駛國道放手吹笛子！嫩妹驚呆錄下

5個「洗頭壞習慣」難怪頭髮掉不停

上兵嗆副班長「我讓你出不去營區」　下場慘了

3火辣正妹「宣佈封奶」！　她閃電出嫁變人妻

更多

最夯影音

更多
一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才
過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面