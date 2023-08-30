82歲嬤郵局領50萬「修房屋」　里港警鍥而不捨成功阻詐

▲里港警分局九如分駐所警員張煥橙、蔡佳芹成功阻止82歲嬤被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

82歲黃阿嬤日前到屏東縣九如郵局領取50萬現金，作為房屋修繕使用，行員關懷提問後察覺有異，通報轄區里港警分局九如分駐所，警員趕到，發現阿嬤患有重聽，晚上要付工人修繕的錢，警方緊急連絡她家人，家心表示最近並無房屋修繕，及時阻止她被騙。

里港警分局九如分駐所日前接獲九如郵局行員通報，指黃姓阿嬤提領50萬元作為房屋修繕使用，警員張煥橙、蔡佳芹獲報趕往了解，她表示該筆錢是「房屋修繕」使用，晚間要將款項給工人。

警方進一步詢問，但婦人患有嚴重重聽，無法說明房屋修繕情形及要將款項交予何人。員警擔心她恐遇上詐騙陷阱，積極聯繫家屬。經向其女兒查證，確認近期她家中並無進行房屋修繕，於是苦口婆心地向她勸說這可能是詐騙集團陷阱，這才讓她取消提領現金之念頭，成功攔阻詐騙。

里港警分局分局長何明祥表示， 詐騙集團會以各種話術誘騙您上當匯款或取款面交，抑或為規避金融機構臨櫃關懷提問，會教導鄉親如遇行員詢問領款事由，以「房屋修繕」、「購屋」等看似合理話語取信行員。籲請鄉親務必保持冷靜思考，並再次的查證，不要輕易落入詐騙集團的話術。如有任何疑問，請立即撥打110或165反詐騙電話，24小時均有專人提供服務。