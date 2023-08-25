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竹北恐怖車禍！騎士被左轉車撞倒又遭「輾過2次」　搶救無效亡

記者柯振中／綜合報導

新竹縣竹北市23日傍晚發生一起死亡車禍，一名機車騎士在嘉豐二街直行，遭對向左轉的轎車撞倒，接著又被連續輾過2次，緊急送醫後仍不治身亡。至於詳細案發原因為何，仍待進一步釐清。

竹北市中興里里長莊淙澍23日在臉書社團「竹北市中興里大小事」PO文，同時上傳了一段影片，畫面當中記錄下了這起恐怖的車禍。影片當中可以看見，當時騎士在嘉豐二街的路段直行，騎乘到一半時，卻被對向正在左轉的車輛撞上，導致連人帶車摔倒在地。

▲▼竹北23日發生恐怖車禍，騎士遭撞倒後又被輾過2次，送醫後疑不治身亡。（圖／翻攝臉書／竹北市中興里大小事）

▲竹北23日發生恐怖車禍，騎士遭撞倒後又被輾過2次，送醫後疑不治身亡。（圖／翻攝臉書／竹北市中興里大小事）

▲▼竹北23日發生恐怖車禍，騎士遭撞倒後又被輾過2次，送醫後疑不治身亡。（圖／翻攝臉書／竹北市中興里大小事）

▲騎士（紅圈處）遭撞倒地後，又被肇事車輛（藍圈處）連續輾過2次。（圖／翻攝臉書／竹北市中興里大小事）

而左轉車輛肇事撞人以後，非但沒有停下來，反而繼續向前行駛，先是前輪輾過了騎士，接著又用後輪再度輾過，導致騎士躺在地上一動也不動。

駕駛肇事以後仍舊持續前行，開到逆向的車道上，向前了好一段距離才停了下來，場面十分驚悚，令人感到震驚。莊淙澍表示，收到這段行車紀錄影像後，他已轉交給新竹縣警竹北分局六家派出所，希望能釐清事故原因。

根據《聯合新聞網》報導，遺憾的是，騎士遭到撞倒後，又被連續輾過2次，疑似因為傷勢過重，人已搶救無效身亡。至於詳細案發原因為何，仍待警方調查釐清。

 

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