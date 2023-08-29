　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

MSI微星科技亮相IFA2023消費電子展　推全系列新品

▲▼微星這次也在車電領域展出新應用「MSI AI DVR」。（圖／公司提供）

▲微星這次也在車電領域展出新應用「MSI AI DVR」。（圖／公司提供）

記者蕭文康／台北報導

MSI微星科技今日宣布，將於9月1日亮相IFA 2023，將展出全系列新品，包含：筆記型電腦、桌上型電腦、顯示器、顯示卡、主機板、電競週邊、電腦機殼以及電腦週邊。

成立於1924年的IFA德國柏林國際消費電子展，擁有近百年歷史，被譽為對全球PC採購、批發和零售業最具指標性展覽之一，為產業提供了一個全方位解決方案平台。

MSI微星科技行銷副總經理程惠正指出：「MSI微星科技非常開心能再度參加IFA 2023，這是展示成果的好機會，微星團隊將全力以赴，期許把最新科技帶給全球使用者，為大家的生活帶來更多便利和樂趣，歡迎各位貴賓蒞臨MSI微星科技展位，了解我們的新品和新技術。」

除了全系列電競新品，微星這次也在車電領域展出新應用「MSI AI DVR」，這款AI DVR能夠實現駕駛行為檢測，包括駕駛者的疲勞檢測、注意力分散行為和臉部辨識，以獲取駕駛員的身份訊息，有助於車隊運營商隨時監控駕駛員的狀態。此外，還可以開發物體檢測功能，提醒駕駛員注意道路上的車輛，並進一步增加自動識別車牌等功能，以提升駕駛員的駕駛體驗和安全性。
 

ET快訊
快訊／柯文哲「罰站25分鐘」等郭台銘致詞　兩人僅握手
Lulu慘賠15萬還遭海關扣留！　「網揪1疑點」經紀人揭真相
快訊／2縣市大雨特報！
里長怨攤商被抄...都是他檢舉　網刷一排力挺：謝謝醫師！
爆料：iPhone 15將推出夢幻新顏色
蘇拉來襲「交通異動懶人包」！

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

MSI微星科技亮相IFA2023消費電子展　推全系列新品

7月熱銷手機排行榜出爐　iPhone 14銷售量「成長近2成」

夢幻糖果配色！爆料：iPhone 15將推出淺綠色新選項

勸敗iPhone 15！　iPhone 14 Pro出現「螢幕烙印」災情

全球首創智慧顯示應用　MicroLED透明顯示器落地Xpark水族館　

iPhone 15 Pro Max本周出貨！　郭明錤：蘋果稱霸2024智慧手機

iPhone 15發表前「精準爆料」　配件廠商曝9色全陣容

Zenfone 10下一代將停產？　華碩回應了

iPhone低耗電模式3種測試！　結果令人失望

T-FORCE電競散熱系列再添新悍將　新款SSD 散熱器力壓PCIe 5高溫

《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」

IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

3色油墨+白滾出彩虹漸層　日本印刷博物館示範混色

泰國阿伯打造飛碟造型車 　自帶炫光遊道路引人注目

放手讓輪胎自由滾下坡　跳起飛高高影片超療癒

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

《音樂主理人》秦宇子震撼唱出花蓮　嗓音超狂..動力火車顏志琳讚：有嚇到

胡歌喊「5年不拍戲」觸怒粉絲！　親回：我跟大家看到的不一樣

新莊75歲伯騎車剎停後倒地　車竟突自燃...路人急拉逃命

MSI微星科技亮相IFA2023消費電子展　推全系列新品

7月熱銷手機排行榜出爐　iPhone 14銷售量「成長近2成」

夢幻糖果配色！爆料：iPhone 15將推出淺綠色新選項

勸敗iPhone 15！　iPhone 14 Pro出現「螢幕烙印」災情

全球首創智慧顯示應用　MicroLED透明顯示器落地Xpark水族館　

iPhone 15 Pro Max本周出貨！　郭明錤：蘋果稱霸2024智慧手機

iPhone 15發表前「精準爆料」　配件廠商曝9色全陣容

Zenfone 10下一代將停產？　華碩回應了

iPhone低耗電模式3種測試！　結果令人失望

T-FORCE電競散熱系列再添新悍將　新款SSD 散熱器力壓PCIe 5高溫

快訊／柯文哲「罰站25分鐘」等郭台銘致詞　兩人僅握手「沒喝飲料」

娶到賺到！4星座女「最得婆婆疼」　雙子懂討好給驚喜

克里姆林宮：普丁「不參加」普里格津葬禮

佛山老闆長期出軌「小三是姪女」！元配掛布條羞辱　民眾圍觀搶拍

前男友快結婚了…突現身提「1超扯要求」　她驚呆：新娘也同意

陸變性主持人傳「遭七度封殺暴瘦」　曬照還原真相怒譙：X貨們！

曾被羅志祥選當練習生　《超級接班人2》冠軍10年後近況曝光

中鋼成立1+N碳管理示範團隊　帶動台灣鋼鐵產業鏈低碳轉型

中元節「地官大帝聖誕」　補財庫前必做這些事才有效！

Lulu慘賠15萬還遭海關扣留！　「網揪1疑點」經紀人揭真相

蛇突然飛到擋風玻璃上　泰國駕駛整車狂尖叫XD

3C家電熱門新聞

iPhone 15發表前「精準爆料」　配件廠商曝9色全陣容

夢幻糖果配色！爆料：iPhone 15將推出淺綠色新選項

iPhone 15 Pro Max本周出貨！　郭明錤：蘋果稱霸2024智慧手機

iPhone低耗電模式3測試！　結果令人失望

快訊／台灣大併台灣之星　公平會審議延至11／7

iPad想取代筆電上課可能嗎？

蘋果101直營店換電池！果粉讚「1服務」像回娘家

T-FORCE電競散熱系列再添新悍將

AMD新顯卡AI加持打造高效能體驗

iPhone 14 Pro傳災情　動態島、隨顯螢幕出現「烙印」

Zenfone 10下一代將停產？　華碩回應了

iPhone省電模式有用嗎？實測結果出爐

iPhone 15發佈倒計時！　外觀三大變革一次看

iPhone 15 Pro系列諜照曝光　邊框更薄、重量更輕

更多熱門

相關新聞

MSI微星打造智慧EV停車系統　TAIROS展吸引目光

MSI微星打造智慧EV停車系統　TAIROS展吸引目光

MSI微星科技宣布將於TAIROS台灣機器人與智慧自動化展，打造智慧EV停車系統，結合AMR機器人自主移動消毒、機械手臂精準定位、充電樁車牌辨識、中控室遠端即時巡檢、360度零死角拍攝、多屏串聯，提供汽車充電、全景監控、環境衛生三大功能一站到位，讓停車場不再僅是停車空間。

微星MSI打造文青咖啡廳　展示最新商務系列產品

微星MSI打造文青咖啡廳　展示最新商務系列產品

微星寵粉無極限！祭超殺萬元折扣

微星寵粉無極限！祭超殺萬元折扣

微星再生電腦活化利用創三贏　今年將推動第二期捐贈計劃

微星再生電腦活化利用創三贏　今年將推動第二期捐贈計劃

MSI首次在Mercedes-AMG電競車隊亮相　銀白配色塗裝吸睛

MSI首次在Mercedes-AMG電競車隊亮相　銀白配色塗裝吸睛

關鍵字：

微星MSI

讀者迴響

熱門新聞

童星王欣逸殺人案定讞　同夥也定讞

知名交友軟體「將停止營運」：避免用戶受害

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」！帶2物品被脫光搜身

蘇拉暴風圈恐剛好掃到　4縣市颱風假機率大

小提琴王子睡兄弟女友「爆發生4次性關係」！

氣象局：17:30發布陸上警報！

中元普渡11大禁忌曝！穿錯衣服恐衰整年

人妻跟親戚「客廳激戰2次」！她喊：搞很久

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

蘇拉再南修！　最新各國路徑一致了

蘇拉颱風來襲！南投彰化明正常上班課

推「棺材蛋糕」慶生！男友母氣瘋賞她巴掌

蘇拉路徑又南修　陸警發布時間延後

唐綺陽曝2023下半年桃花排行！最慘星座「12月後再考慮戀愛」

陳仙梅車禍！坐窗邊遭高速衝擊：那一秒好長好長

更多

最夯影音

更多
《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」

《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」
IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

3色油墨+白滾出彩虹漸層　日本印刷博物館示範混色

3色油墨+白滾出彩虹漸層　日本印刷博物館示範混色

泰國阿伯打造飛碟造型車 　自帶炫光遊道路引人注目

泰國阿伯打造飛碟造型車 　自帶炫光遊道路引人注目

放手讓輪胎自由滾下坡　跳起飛高高影片超療癒

放手讓輪胎自由滾下坡　跳起飛高高影片超療癒

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面