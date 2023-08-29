MSI微星科技亮相IFA2023消費電子展　推全系列新品

▲微星這次也在車電領域展出新應用「MSI AI DVR」。（圖／公司提供）

記者蕭文康／台北報導

MSI微星科技今日宣布，將於9月1日亮相IFA 2023，將展出全系列新品，包含：筆記型電腦、桌上型電腦、顯示器、顯示卡、主機板、電競週邊、電腦機殼以及電腦週邊。

成立於1924年的IFA德國柏林國際消費電子展，擁有近百年歷史，被譽為對全球PC採購、批發和零售業最具指標性展覽之一，為產業提供了一個全方位解決方案平台。

MSI微星科技行銷副總經理程惠正指出：「MSI微星科技非常開心能再度參加IFA 2023，這是展示成果的好機會，微星團隊將全力以赴，期許把最新科技帶給全球使用者，為大家的生活帶來更多便利和樂趣，歡迎各位貴賓蒞臨MSI微星科技展位，了解我們的新品和新技術。」

除了全系列電競新品，微星這次也在車電領域展出新應用「MSI AI DVR」，這款AI DVR能夠實現駕駛行為檢測，包括駕駛者的疲勞檢測、注意力分散行為和臉部辨識，以獲取駕駛員的身份訊息，有助於車隊運營商隨時監控駕駛員的狀態。此外，還可以開發物體檢測功能，提醒駕駛員注意道路上的車輛，並進一步增加自動識別車牌等功能，以提升駕駛員的駕駛體驗和安全性。

