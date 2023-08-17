微星寵粉無極限！20多款明星電競筆電三創快閃店登場　祭超殺萬元折扣、專屬寵粉禮等你來搶

記者蘇晟彥／台北報導

微星MSI年度寵粉盛事「微星寵粉節」16至22日在三創生活園區一樓開跑，本次與Intel Gamer Days攜手合作，打造未來科技感十足的快閃體驗店，現場將提供超過20款最新筆電，包含最新電競、創作者、商務系列讓粉絲體驗最真實感受、還能領取神秘好禮。此外，本次明星商品「Stealth 16 Studio」、「Katana 15」也將在這次寵粉節中祭出高達萬元的超殺優惠，是所有MSI的粉絲絕對不能錯過的年度盛會！

▼「微星寵粉節」一周限定登場，現場祭出最高萬元超殺優惠、實況主同樂等活動。（圖／記者湯興漢攝，下皆同）

微星寵粉節從即日起一路舉辦到9月5日，在 8月16日 至 22日 間特別在三創一樓舉辦線下寵粉節活動，只要走進一樓就可以看到充滿未來感場地及滿滿的MSI明星筆電等著玩家體驗，只要完成產品體驗與社群任務，即可獲得MSI精緻小禮。在今年推出的輕薄全方位筆電「Stealth 16 Studio」及受到電競玩家高度青睞的龍魂之刃電競筆電「Katana 15」都祭出高達萬元的寵粉折扣，一次滿足Gamer、商務型玩家的選購需求。

輕薄電競筆電Stealth系列採用鎂鋁合金材質打造俐落、輕巧的機身，在寵粉節中的明星商品「Stealth 16 Studio 」純淨白機款以純潔淨白的色調搭配纖薄、俐落的機身，打造出讓玩家看一眼就被深深吸引的俐落質感外觀，機身僅有1.99cm、不到2KG的重量，讓商務型玩家輕鬆帶出門無負擔，一機打開就能切換至工作模式。

在規格方面，搭載第13代 Intel® Core™ i7-13700H 處理器及GeForce RTX™ 4060筆記型電腦GPU，不管是3A大作、講究高效能、低延遲的射擊類遊戲，都可以輕鬆勝任，讓商務型玩家可以輕鬆在工作、玩樂模式中自由切換，只需要一台筆電就能滿足所有需求，在這次活動中祭出寵粉回饋價NT$57,900元（原價NT$68,900元），直接現省1.1萬元，完成活動登錄再加碼送$1,000美食旅遊電子現金。

▼Stealth 16 Studio重量不到2KG、機身僅有1.99cm，能夠輕鬆帶出門工作無負擔。



而深受遊戲玩家狂推的主流效能電競筆電「 Katana 15」在這次微星寵粉節上自然也不會缺席，在規格方面，指定款搭載Intel® Core™ i7-13620H 處理器及GeForce RTX™ 4050筆記型電腦GPU，以超高效能的NVIDIA Ada Lovelace 架構支援，讓效能、AI驅動圖像都有大幅躍進，更能透過光追，讓超高FPS遊戲以最低延遲狀況進行，讓遊戲世界就彷彿在眼前重現。

針對遊戲玩家最擔心的「過熱問題」，「Katana 15」除了支援MUX獨顯直連設計，更擁有獨家Cooler Boost 5動態散熱模組，並讓散熱導管同時通過CPU和GPU，使散熱效率大幅提升，效能能更完整釋放。同樣在這次寵粉節活動中，祭出寵粉回饋價NT$35,900 元（原價NT$45,900元），直接現折1萬元，完成活動登錄再加碼送$1,000美食旅遊電子現金。

微星寵粉節當然不只這樣，除了實際反應在筆電價格外，現場還有多樣好康、VIP專屬寵粉禮等著大家領取，在活動期間完成產品體驗與社群任務即可獲得MSI精緻小禮；同樣在活動期間於微星授權之實體經銷門市購買搭載-Intel® Core™ 處理器的MSI筆電任一款，憑發票及產品序號至活動現場登記完成即可兌換「 MSI質感配件收納包」一個，還有加碼抽大獎，最高能抽中最高現金即享券三萬元；此外，微星VIP會員則可以憑產品序號完成活動登記，經審核確認身分後，即可至活動現場兌換「MSI質感隨行鈦杯」，讓你在生活中的所有時刻都有MSI與你相伴。

此外，8月19、20日，將邀請包括應援甜心孟潔、甜美實況主夜雨、電競女神小熊、軟萌系教主趙兔兔等實況主，在微星寵粉節快閃體驗店中與粉絲同樂，只要參加活動就有機會和女神近距離同樂、飆玩遊戲，還能帶走多樣精美獎品，讓所有玩家參加完都會直呼，「微星真的太寵粉啦！」

▼現場將有各種MSI周邊、小禮，只要完成體驗就有機會獲得！

微星寵粉節優惠懶人包

微星寵粉節優惠方案

活動時間：2023/8/10-9/5

優惠內容：多款明星主打筆電限時省萬元，指定機款再加碼送最高NT$2,000美食旅遊電子現金。Creator Z系列創作者筆電再加碼送X-Rite i1Dsiplay Pro Plus專業螢幕校色器(市價NT$9,800)

活動網址：https://tw.msi.com/Promotion/2023MSIcare/nb