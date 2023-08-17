　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

微星寵粉無極限！20多款明星電競筆電三創快閃店登場　祭超殺萬元折扣、專屬寵粉禮等你來搶

記者蘇晟彥／台北報導

微星MSI年度寵粉盛事「微星寵粉節」16至22日在三創生活園區一樓開跑，本次與Intel Gamer Days攜手合作，打造未來科技感十足的快閃體驗店，現場將提供超過20款最新筆電，包含最新電競、創作者、商務系列讓粉絲體驗最真實感受、還能領取神秘好禮。此外，本次明星商品「Stealth 16 Studio」、「Katana 15」也將在這次寵粉節中祭出高達萬元的超殺優惠，是所有MSI的粉絲絕對不能錯過的年度盛會！

▼「微星寵粉節」一周限定登場，現場祭出最高萬元超殺優惠、實況主同樂等活動。（圖／記者湯興漢攝，下皆同）

▲▼微星狂歡節快閃店。（圖／記者湯興漢攝）

微星寵粉節從即日起一路舉辦到9月5日，在 8月16日 至 22日 間特別在三創一樓舉辦線下寵粉節活動，只要走進一樓就可以看到充滿未來感場地及滿滿的MSI明星筆電等著玩家體驗，只要完成產品體驗與社群任務，即可獲得MSI精緻小禮。在今年推出的輕薄全方位筆電「Stealth 16 Studio」及受到電競玩家高度青睞的龍魂之刃電競筆電「Katana 15」都祭出高達萬元的寵粉折扣，一次滿足Gamer、商務型玩家的選購需求。

輕薄電競筆電Stealth系列採用鎂鋁合金材質打造俐落、輕巧的機身，在寵粉節中的明星商品「Stealth 16 Studio 」純淨白機款以純潔淨白的色調搭配纖薄、俐落的機身，打造出讓玩家看一眼就被深深吸引的俐落質感外觀，機身僅有1.99cm、不到2KG的重量，讓商務型玩家輕鬆帶出門無負擔，一機打開就能切換至工作模式。

在規格方面，搭載第13代 Intel® Core™ i7-13700H 處理器及GeForce RTX™ 4060筆記型電腦GPU，不管是3A大作、講究高效能、低延遲的射擊類遊戲，都可以輕鬆勝任，讓商務型玩家可以輕鬆在工作、玩樂模式中自由切換，只需要一台筆電就能滿足所有需求，在這次活動中祭出寵粉回饋價NT$57,900元（原價NT$68,900元），直接現省1.1萬元，完成活動登錄再加碼送$1,000美食旅遊電子現金。

▼Stealth 16 Studio重量不到2KG、機身僅有1.99cm，能夠輕鬆帶出門工作無負擔。

▲▼微星狂歡節快閃店。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼微星狂歡節快閃店。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼微星狂歡節快閃店。（圖／記者湯興漢攝）

而深受遊戲玩家狂推的主流效能電競筆電「 Katana 15」在這次微星寵粉節上自然也不會缺席，在規格方面，指定款搭載Intel® Core™ i7-13620H 處理器及GeForce RTX™ 4050筆記型電腦GPU，以超高效能的NVIDIA Ada Lovelace 架構支援，讓效能、AI驅動圖像都有大幅躍進，更能透過光追，讓超高FPS遊戲以最低延遲狀況進行，讓遊戲世界就彷彿在眼前重現。

針對遊戲玩家最擔心的「過熱問題」，「Katana 15」除了支援MUX獨顯直連設計，更擁有獨家Cooler Boost 5動態散熱模組，並讓散熱導管同時通過CPU和GPU，使散熱效率大幅提升，效能能更完整釋放。同樣在這次寵粉節活動中，祭出寵粉回饋價NT$35,900 元（原價NT$45,900元），直接現折1萬元，完成活動登錄再加碼送$1,000美食旅遊電子現金。

▲▼微星狂歡節快閃店。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼微星狂歡節快閃店。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼微星狂歡節快閃店。（圖／記者湯興漢攝）

微星寵粉節當然不只這樣，除了實際反應在筆電價格外，現場還有多樣好康、VIP專屬寵粉禮等著大家領取，在活動期間完成產品體驗與社群任務即可獲得MSI精緻小禮；同樣在活動期間於微星授權之實體經銷門市購買搭載-Intel® Core™ 處理器的MSI筆電任一款，憑發票及產品序號至活動現場登記完成即可兌換「 MSI質感配件收納包」一個，還有加碼抽大獎，最高能抽中最高現金即享券三萬元；此外，微星VIP會員則可以憑產品序號完成活動登記，經審核確認身分後，即可至活動現場兌換「MSI質感隨行鈦杯」，讓你在生活中的所有時刻都有MSI與你相伴。

此外，8月19、20日，將邀請包括應援甜心孟潔、甜美實況主夜雨、電競女神小熊、軟萌系教主趙兔兔等實況主，在微星寵粉節快閃體驗店中與粉絲同樂，只要參加活動就有機會和女神近距離同樂、飆玩遊戲，還能帶走多樣精美獎品，讓所有玩家參加完都會直呼，「微星真的太寵粉啦！」

▼現場將有各種MSI周邊、小禮，只要完成體驗就有機會獲得！

▲▼微星狂歡節快閃店(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

微星寵粉節優惠懶人包
微星寵粉節優惠方案
活動時間：2023/8/10-9/5
優惠內容：多款明星主打筆電限時省萬元，指定機款再加碼送最高NT$2,000美食旅遊電子現金。Creator Z系列創作者筆電再加碼送X-Rite i1Dsiplay Pro Plus專業螢幕校色器(市價NT$9,800)
活動網址：https://tw.msi.com/Promotion/2023MSIcare/nb

微星寵粉節 x Intel Gamer Days
線上限定
活動時間：2023/8/10-9/5
優惠內容：活動期間於微星授權經銷通路實體門市與購物網購買搭載第13代Intel® Core™ i9 / i7 / i5 處理器的MSI筆電任一款，憑發票至會員中心完成登錄即可獲得 「MSI棒球帽」。數量有限，送完為止。
快閃體驗店
活動時間：2023/8/16-8/22
活動地點：三創生活園區十二立方
活動網址：https://tw.msi.com/Promotion/2023IGD/nb

▲▼

ET快訊
日交通大亂！　上萬旅客擠車站
快訊／AV女優考上台大　校方回應了
午後換北部接雨彈！　降雨高峰時間點曝
2起死亡競速都在一起飆！　「山道猴」遭家人巴頭痛罵
快訊／日圓換起來！　逾1個月來最甜
快訊／新北死亡車禍！　27歲女遭輾頭慘死
快訊／民進黨開告館長！　「絕不姑息惡意造謠」
快訊／水淹高雄畫面曝！　人孔蓋彈起、騎士冒險涉水

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果新機發表會估下月登場　iPhone 15現身認證網站

微星寵粉無極限！20多款明星電競筆電三創快閃店登場　祭超殺萬元折扣、專屬寵粉禮等你來搶

微軟內建AI助理可以移除了！　Windows 11最新預覽版本Cortana退場

Dell戴爾佈局開學季拼商機　首次快閃活動8／19登場

安卓手機老人才用？美國調查：7成5以上年輕人用iOS系統

iOS 17第六個測試版更新　電話「掛斷」按鈕回歸原位

技嘉 x 中信兄弟「AORUS GAME DAY主題日」爽翻球迷！引領頂級電競玩勝現場

iPhone開導航「放機車手機架」會震壞相機？蘋果說明是真的

MacBook也能用Face ID？新專利曝有望導入

iPhone 16 Pro相關規格流出　Wi-Fi連接大升級

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

蘋果新機發表會估下月登場　iPhone 15現身認證網站

微星寵粉無極限！20多款明星電競筆電三創快閃店登場　祭超殺萬元折扣、專屬寵粉禮等你來搶

微軟內建AI助理可以移除了！　Windows 11最新預覽版本Cortana退場

Dell戴爾佈局開學季拼商機　首次快閃活動8／19登場

安卓手機老人才用？美國調查：7成5以上年輕人用iOS系統

iOS 17第六個測試版更新　電話「掛斷」按鈕回歸原位

技嘉 x 中信兄弟「AORUS GAME DAY主題日」爽翻球迷！引領頂級電競玩勝現場

iPhone開導航「放機車手機架」會震壞相機？蘋果說明是真的

MacBook也能用Face ID？新專利曝有望導入

iPhone 16 Pro相關規格流出　Wi-Fi連接大升級

催婦女票極大化　新北市信賴台灣姊妹會11月辦千人造勢

解讀美麗島「追蹤民調」　媒體人分析：柯文哲無公開行程影響選情

路人「貼邊」行走也有事！慘遭撞落溪溝斷腿　駕駛肇逃全被錄下

烏克蘭應「放棄領土」換取入會！北約幕僚失言被罵翻　急道歉滅火

民調超過柯文哲 侯友宜選戰模糊形象轉清晰

一早雷電交加嚇醒屏東人！大雨狂炸2hrs　東港水淹半個輪胎高　

機長「空中暴斃」倒臥廁所！　2副機師慌忙接手緊急降落

原作飆破2800萬本！《藍色監獄》劇場版2024年公開　從「凪」視角出發

外交部：台灣捐逾1917萬　助烏克蘭興建防空避難所

防檢署搶搭鬼月話題　提醒國人出國旅遊「小心這4種鬼」

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

3C家電熱門新聞

iPhone放「機車手機架」可能震壞相機！

微軟內建AI助理可以移除了！

ViewSonic聯手《軒轅劍》辦電繪大賽

iPhone 16 Pro相關規格流出　Wi-Fi連接大升級

安卓手機老人才用？美國調查：7成5以上年輕人用iOS系統

iOS 17第六個測試版更新　電話「掛斷」按鈕回歸原位

微星寵粉無極限！祭超殺萬元折扣

蘋果新機發表會估下月登場　iPhone 15現身認證網站

14也能用？iPhone 15手機殼曝光

LINE推出三大更新　「LINE FRIENDS」可愛頭貼免費用

MacBook也能用Face ID？新專利曝有望導入

2023蘋果發表會預測

YouTube首頁「一片空白」！Google新規上路　快檢查設定

蘋果iPhone 15系列年底前生產8630萬部　鴻海生產58%

更多熱門

相關新聞

微星再生電腦活化利用創三贏　今年將推動第二期捐贈計劃

微星再生電腦活化利用創三贏　今年將推動第二期捐贈計劃

為促進在地資訊教育，同時將淘汰電腦活化利用，電競PC大廠微星科技啟動「再生電腦資訊人才培訓計劃」，首波將逾60台再生筆電，分別贈予新北市金陵女中及永平高中，並協力校方開設免費資訊課程，幫助提升社區民眾的數位學習和創新能力，體現微星科技對教育事業的關注，更進一步創造企業、學校與社區共榮的最大效益，達到環保、經濟、公益三贏。

MSI首次在Mercedes-AMG電競車隊亮相　銀白配色塗裝吸睛

MSI首次在Mercedes-AMG電競車隊亮相　銀白配色塗裝吸睛

科技業缺工潮！　「台灣人才永續聯盟」提供培訓課程與實習

科技業缺工潮！　「台灣人才永續聯盟」提供培訓課程與實習

MSI提微星科技攜手NVIDIA與清大啟用協作學習環境　成跨領域AI產業人才培力先驅供清大高階設備打造AI人才

MSI提微星科技攜手NVIDIA與清大啟用協作學習環境　成跨領域AI產業人才培力先驅供清大高階設備打造AI人才

MSI攜手賓士推AMG聯名筆電

MSI攜手賓士推AMG聯名筆電

關鍵字：

微星MSI電競筆電

讀者迴響

熱門新聞

超勵志！台灣21歲AV女優考上台大

群創處長毀滅式自爆！出軌3女拍大量性愛片

「極淺層地震」傳地鳴！嘉義人：以為家要塌了

群創處長偷吃3人妻！科技圈傳藏鏡人是正宮

中華白輸58分　網點孫思堯：別侮辱國家隊

群創處長出軌3女「自毀文」內幕　小三懷孕產子逼宮

送女友登機！　男買機票不搭飛機慘了

新竹5女囚禁凌虐閨蜜！她全身發黑腫脹亡

有錢男吃飯給1.7萬小費！服務生卻要他付2倍

群創處長「出軌自毀文」　傳三綠帽夫找黑道逼PO

廣告牆印倒立豬＋魷魚是賣啥？在地人解答

快訊／新北女騎士碰撞大貨車　倒地遭輾爆頭慘死

客買鴨肉麵提7要求　老闆霸氣趕人

「月經來能吃冰嗎」網吵翻！婦產科醫說話了

大蛇丸單飛4年「百萬點閱剩2成」！　網點破關鍵

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面