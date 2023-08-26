女大生做外送被譏「裝備仔」！一聽私訊大哭：我也想漂漂亮亮的

▲女大生為了改善家境，下課後會兼職外送，沒想到因此遭譏笑「裝備仔」。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／柯振中報導

難道家境不好有錯嗎？一名女大生平時除了上課以外，還有在早餐店、麵店兼職，晚上也會繼續跑外送，沒想到竟因此遭酸「裝備仔」，讓她瞬間崩潰大哭，希望不要受到這種惡意嘲笑，「我是女生啊，我也喜歡漂漂亮亮、乾乾淨淨的…。」

這名女大生在Dcard訴苦，她的家境相當不好，因為有經濟困難，因此除了早上在學餐的早餐店打工以外，下課時還會到附近麵店上班，直到晚上放學再換上外送制服，開始做外送員的工作。

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不過某次參訪時，她被同組組員發現車上有外送箱，對方直言「坐在有外送箱的機車上很奇怪」，因此要求「以後不用載我」，婉拒了女大生幫忙接送的好意。

▲女大生為了賺廣告費，會穿著全套外送裝備，沒想到因此被譏笑「裝備仔」。（示意圖／ETtoday資料照）



後來放了暑假，女大生才被外系的組員提醒，因為她的車上有外送箱，加上全套的外送裝備，因此私底下被別的組員戲稱「裝備仔」，讓她瞬間崩潰痛哭，如果不是為了賺廣告費，她也不想這樣做。

女大生哭訴，若非家境有困難，她也想要好好上學，剛開始在機車上安裝外送箱，她相當抗拒，只不過為了改善家境，才硬著頭皮把時間都榨乾，沒想到因此遭到嘲笑，實在令人感到心碎，「我是女生啊，我也喜歡漂漂亮亮、乾乾凈凈的…。」

貼文引發討論後，不少網友出言力挺，「他們人生太無聊才想找樂子，不知人間疾苦，我覺得妳好棒唷不要理無聊人士」、「拍拍，是他們的問題，他們不知人間疾苦，你住在哪裡？若是嘉義，我平常很少用機車，你可以用我的喔！（認真）你自己那台打工用就好了」、「努力生活的人非常值得尊重，希望你不要把那些事放在心上，你是最棒的！」