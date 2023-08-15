降息拉經濟！陸央行：1年期MLF調降15個基點

▲大陸央行今年二度降息。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸央行15日發出公告，為對沖稅期高峰等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕，8月15日人民銀行開展4010億元1年期MLF和2040億元7天期逆回購操作，中標利率分別為2.5%、1.80%，上次分別為2.65%、1.90%，此次分別下降15個和10個基點。

對此，大陸財信研究院副院長伍超明表示，此次降息顯示出中國人民銀行在兼顧「內部均衡和外部均衡」目標中，貨幣政策以我為主，將內部均衡置於優先位置，以實現穩增長、擴內需的目標。

伍超明指出，具體來看，一方面將起到刺激需求端，提振企業和居民的信貸需求功效；另一方面也有利於緩解銀行面臨的利率約束，增強信貸供給意願和能力，降低實體成本負擔，「兩者雙管齊下，以提振實體信心與需求。」

東方金誠首席分析師王青認為，本次降息的主要原因有三個，一是7月以來出口延續兩位數負增長，樓市低位運行，消費、投資整體上也在延續偏弱運行態勢，有必要繼續加大穩增長政策力度；另外，7月金融數據偏低，顯示市場主體融資需求不足，有必要進一步降低企業和居民信貸成本，刺激信貸需求。

王青指出，二是7月CPI同比降至-0.3%，儘管主要是由豬肉、蔬菜價格波動帶來的短期現象，8月之後存在回歸正增長的趨勢，但當前物價水平偏低，這為貨幣政策在穩增長方向適度發力提供了較大空間。

王青進一步提到，三是當前美聯儲加息過程已進入尾聲，下半年人民幣貶值壓力趨於緩解，人民幣匯率因素不會掣肘國內貨幣政策。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華則說，此次降息可以有效降低實體經濟融資成本刺激消費和投資；同時，MLF利率下調，有助於帶動LPR同步調降，有助於降低企業和房貸利率，有助於促進房地產復甦回暖，」7月金融數據顯示實體經濟融資需求偏弱，促內需穩增長壓力增大，是本次降息的原因。」