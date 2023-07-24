放水拉經濟　陸官媒頭版：仍有降準、降息空間

▲大陸下半年降準、降息的機率仍大。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官媒《中國證券報》24日頭版刊登一篇標題為「貨幣政策儲備足，降準降息仍有空間」的文章，透過專家說法強調，目前面臨的最尖銳問題是需求不足，央行的貨幣政策有必要進一步放鬆，再度實施降準、降息。

根據《中國證券報》報導，中國社會科學院學部委員余永定表示，在總需求不足的情況下，貨幣政策有效性會出現問題，「當前面臨的最尖銳問題是總需求不足，或者說是有效需求不足。在此情況下，貨幣政策有必要進一步放鬆，貨幣政策傳導機制也需進一步完善。」

植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平認為，第三季度內法定存款準備金率有望繼續下調，從而有效對沖第三季度、第四季度將到期的中期借貸便利（MLF），以保持合理的中長期流動性供給，增加金融機構可用資金、降低期限錯配等風險。

粵開證券研究院院長羅志恆指出，當前商業銀行的加權平均法定存款準備金率有進一步下調空間，「適時適度降準，有助於保持流動性合理充裕，促進信貸合理增長，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降。」

中國人民大學經濟學院教授于澤提到，從企業端看，經濟循環速度在逐漸放緩

，需進一步降低企業融資成本，降低利息支付，以減輕成本壓力，在降息過程中，也需考慮銀行的淨息差水平，「建議進一步全面降息，兼顧存貸款、負債和投資兩端，從而保證一定的、正常的銀行淨息差空間，防止在商業銀行領域出現過度風險積累。 」

連平也說，今年下半年尤其是第三季度，有關部門對價格型工具的使用可能會比較謹慎，「下半年央行或適度下調支農支小再貸款、專項再貸款等結構性工具利率。在美聯儲加息進程基本結束後，不排除第四季度迎來小幅降息的可能性。」

天風證券首席固定收益分析師孫彬彬認為，降息窗口最早可能出現在第四季度，「6月降息落地僅過去一個月，增量政策仍在研究推出的過程中，因此，近期再次降息的可能性不高。此外，考慮到海外加息進程尚未終結，貨幣政策操作仍需關注內外均衡。」