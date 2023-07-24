　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

放水拉經濟　陸官媒頭版：仍有降準、降息空間

▲▼央行出手減緩人民幣貶值步伐。（圖／CFP）

▲大陸下半年降準、降息的機率仍大。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官媒《中國證券報》24日頭版刊登一篇標題為「貨幣政策儲備足，降準降息仍有空間」的文章，透過專家說法強調，目前面臨的最尖銳問題是需求不足，央行的貨幣政策有必要進一步放鬆，再度實施降準、降息。

根據《中國證券報》報導，中國社會科學院學部委員余永定表示，在總需求不足的情況下，貨幣政策有效性會出現問題，「當前面臨的最尖銳問題是總需求不足，或者說是有效需求不足。在此情況下，貨幣政策有必要進一步放鬆，貨幣政策傳導機制也需進一步完善。」

植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平認為，第三季度內法定存款準備金率有望繼續下調，從而有效對沖第三季度、第四季度將到期的中期借貸便利（MLF），以保持合理的中長期流動性供給，增加金融機構可用資金、降低期限錯配等風險。

▲▼央行,人民銀行,中國人民銀行。（圖／視覺中國）

粵開證券研究院院長羅志恆指出，當前商業銀行的加權平均法定存款準備金率有進一步下調空間，「適時適度降準，有助於保持流動性合理充裕，促進信貸合理增長，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降。」

中國人民大學經濟學院教授于澤提到，從企業端看，經濟循環速度在逐漸放緩
，需進一步降低企業融資成本，降低利息支付，以減輕成本壓力，在降息過程中，也需考慮銀行的淨息差水平，「建議進一步全面降息，兼顧存貸款、負債和投資兩端，從而保證一定的、正常的銀行淨息差空間，防止在商業銀行領域出現過度風險積累。 」

連平也說，今年下半年尤其是第三季度，有關部門對價格型工具的使用可能會比較謹慎，「下半年央行或適度下調支農支小再貸款、專項再貸款等結構性工具利率。在美聯儲加息進程基本結束後，不排除第四季度迎來小幅降息的可能性。」

天風證券首席固定收益分析師孫彬彬認為，降息窗口最早可能出現在第四季度，「6月降息落地僅過去一個月，增量政策仍在研究推出的過程中，因此，近期再次降息的可能性不高。此外，考慮到海外加息進程尚未終結，貨幣政策操作仍需關注內外均衡。」

ET快訊
上個颱風登台是4年前！他見「杜蘇芮擦邊路徑」喊慘：完整撲過來
快訊／張育成滿壘建功、發動盜壘　紅襪狂掃15安擊敗大都會
快訊／泰山家具工廠全面燃燒！大量濃黑煙直竄天際
杜蘇芮南修「北部颱風假掰了」！台北人嘆：天氣之子正常發揮
才當選連任　厄瓜多市長遭連開多槍身亡
5縣市更有希望放颱風假！最新路徑出爐　估今發海警
是否放颱風假？　張善政：基北北桃4縣市一起考量
亞歷媽認了說謊！　「6年前愛犬被輾死」全是假
快訊／遭親妹檢舉　蘇怡寧夫妻下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

兒在沙灘自製「竹籤陷阱」　媽曬照炫耀：孩子的惡作劇

大陸再推17條建議撐民企　鼓勵民間資本參與重點行業

習近平將出席成都世大運開幕　並會見多國領袖

齊齊哈爾中學體育館坍塌「已致10人遇難」！　仍有1人被困

放水拉經濟　陸官媒頭版：仍有降準、降息空間

男童泳池溺水5次「救生員救5次」　網怒：家長不見了

回家發現老婆、孩子「全變鄰居的」！　他得知真相超傻眼

女病患看診完直接回家！醫見報告「狂打電話3小時」：不回來妳會死

黑龍江高中體育館「樓頂崩塌」　10多人受困

杭州暴雨致5死2失蹤　河水淹進村莊「房屋車子全被沖走」

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

台南扶轎男摔倒流血昏迷　虎爺上前祈福他悠悠轉醒

50歲母胎單身男暈船「美雅」　45萬定存當結婚基金險挨詐

破億超跑「布加迪」插隊撞BMW　車主嗆：賠你1輛、但給我小心一點

固執柴散步突咬路邊衛生紙　眼神堅定不聽勸：偶要帶走

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

兒在沙灘自製「竹籤陷阱」　媽曬照炫耀：孩子的惡作劇

大陸再推17條建議撐民企　鼓勵民間資本參與重點行業

習近平將出席成都世大運開幕　並會見多國領袖

齊齊哈爾中學體育館坍塌「已致10人遇難」！　仍有1人被困

放水拉經濟　陸官媒頭版：仍有降準、降息空間

男童泳池溺水5次「救生員救5次」　網怒：家長不見了

回家發現老婆、孩子「全變鄰居的」！　他得知真相超傻眼

女病患看診完直接回家！醫見報告「狂打電話3小時」：不回來妳會死

黑龍江高中體育館「樓頂崩塌」　10多人受困

杭州暴雨致5死2失蹤　河水淹進村莊「房屋車子全被沖走」

黃沐妍變肌肉女遭嫌不好看！「這是我努力的樣子」登台39秒畫面曝

勇士第14人瞄準「17年老將蓋伊」？　湖人、獨行俠等隊也想搶

開箱苗栗最Chill露營！帳篷外就能泡湯　星空下爽吃BBQ海陸大餐

柬埔寨執政黨宣布壓倒性勝選　總理洪森為長子「鋪路」最快8月下台

亞歷媽再遭毀滅爆料！「設局出征一票網紅」　閨蜜發40限動：等你翻船

住宿餐飲業求才若渴　雲嘉南分署上半年媒合近2500個職缺

兒在沙灘自製「竹籤陷阱」　媽曬照炫耀：孩子的惡作劇

大陸再推17條建議撐民企　鼓勵民間資本參與重點行業

東森購物攜手香榭國際合作直播　燃起精品風潮

何潤東夫妻結束16年異地生活！　老婆坦承「生活不能自理」搬到大陸

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

大陸熱門新聞

看病完回家！醫狂call：不回來妳會死

他發現老婆、孩子變鄰居的！真相傻眼

破億超跑布加迪撞BMW　車主嗆：賠你1輛

姐幫弟找到失蹤女友驚喊：妳是不是賣淫的

男童溺水5次「救生員救5次」　網怒：家長不見了

陸嫩妹「愛上大25歲」銀行總經理！正宮1招她崩潰求饒

陸青年流行「養芒果核」　強調是精神寄託

牛奶沒人買　陸酪農被迫「殺牛止虧」

3女灌醉帥同事帶走性侵！真相逆轉

港12歲「雙非男童」遭遺棄！母已跑回大陸

杭州暴雨致5死　水淹村莊「房、車被沖走」

大肌健身教練一對一教學！母女暈船秒刷3萬買課

為敲詐1.3萬元！　陸男隨攜蟑螂在各餐廳作案

黑龍江一中學體育館坍塌10死1受困

更多熱門

相關新聞

五大銀行新承做購屋貸款平均利率　連3月突破2%

五大銀行新承做購屋貸款平均利率　連3月突破2%

央行今（21）日公布（2023）年6月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率，購屋貸款利率2.098%與上月相較微幅下降。

7成經理人認全球經濟軟著陸　惟預期降息延後

7成經理人認全球經濟軟著陸　惟預期降息延後

前財長劉憶如：綠色通膨來襲　全球央行陷入兩難

前財長劉憶如：綠色通膨來襲　全球央行陷入兩難

青安貸款平均每戶貸537萬　開辦13年34.2萬戶受惠

青安貸款平均每戶貸537萬　開辦13年34.2萬戶受惠

經濟衰退　台灣政府卻滿腦子選舉

經濟衰退　台灣政府卻滿腦子選舉

關鍵字：

降準降息央行

讀者迴響

熱門新聞

杜蘇芮恐下到發紫　最新各國都估不登陸了

杜蘇芮長大估明陸警　颱風假機率高縣市曝

杜蘇芮侵襲機率100%　風雨最劇時間曝

杜蘇芮轉向「破壞力比登陸更大」

亞歷媽認了說謊！「6年前賜死愛犬」還發文

看病完回家！醫狂call：不回來妳會死

輔大陳若儀2.0　她遊日做3事慘遭放生

杜蘇芮變中颱！路徑西修撲台風雨時程

不是黑長直！他看到「這髮型」秒心動　一票點頭

更有希望放颱風假！颱風最新路徑曝

杜蘇芮預估成超級颱風　致災性降雨

黃沐妍「體脂13」超狂身材曝光

黃沐妍變超壯！「體脂13」體態照太猛

日室外機放地上！他：台灣不這樣裝？

捷運上滑手機「旁人1舉動」傻眼了

更多

最夯影音

更多
黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑
蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面