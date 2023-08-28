三星第2代The Freestyle微型智慧投影機　160吋智慧拼接投影升級HDR10+

▲ 三星推出第 2 代 The Freestyle 微型智慧投影機。（圖／三星提供）

記者樓菀玲／台北報導

三星電子第2代The Freestyle微型智慧投影機正式在台上市。承襲初代的小巧機身、廣域投影及360度立體音場，第2代The Freestyle微型智慧投影機貼心新增中文語音操作，搭配「智慧拼接投影」功能，可將兩台第2代The Freestyle 投影畫面拼接，輕鬆享受最大160吋超寬視野；高動態範圍顯像技術亦提升至HDR10+，讓亮度及對比更加生動，滿足追求超大螢幕的遊戲玩家和影視追劇族的需求。

第2代The Freestyle微型智慧投影機為最佳的娛樂休閒玩伴，內附專屬翻轉腳座，只需旋轉即可調整最適合的投影角度，再透過智慧畫面的縮放，選擇最佳的投影區域。除沿襲自上一代的單機最大100吋投影畫面外，另新增「智慧拼接投影」功能，將兩台第2代The Freestyle配對投影，可透過直式和橫式的畫面拼接，輕鬆享受超大160吋螢幕。配備升級的HDR10+高動態範圍顯像技術，以最高準確度重現最佳的色調、亮度及對比度，加上1080P的解析度，完美還原最真實的色彩和畫面質感，讓玩家體驗宛如穿梭槍林彈雨中的真實感！

保留初代The Freestyle所搭載的Smart Hub智慧中心、內建豐富的影音串流服務，一鍵開啟YouTube、Netflix、Disney+等熱門串流平台，操作介面直覺便利，第2代The Freestyle微型智慧投影機應用程式開啟速度更提升59%，為愛煲劇的消費者帶來超越以往的絕佳體驗。

搭載四大智慧設定：自動對焦、梯形校正、水平調校，及智慧畫面調校（註五），無需手動調整，即可防止歪斜，並能透過自動分析投影環境的光線，提升投影畫面的亮度、對比度和色彩，確保最佳的視覺效果。智慧型單一遙控器升級為太陽能智慧遙控器，支援太陽能與USB Type-C蓄電，減少電池消耗，以行動為綠色永續未來盡一分心力。同時，更支援中文語音操作，按下遙控器上麥克風鍵，用戶即可透過中文語音指令輕鬆進行頻道切換、音量調整、開啟網頁瀏覽器等指令，讓消費者只要動動嘴，就能享受輕鬆遙控體驗。