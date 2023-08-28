　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

三星第2代The Freestyle微型智慧投影機　160吋智慧拼接投影升級HDR10+

▲▼三星,Samsung。（圖／三星提供）

▲ 三星推出第 2 代 The Freestyle 微型智慧投影機。（圖／三星提供）

記者樓菀玲／台北報導

三星電子第2代The Freestyle微型智慧投影機正式在台上市。承襲初代的小巧機身、廣域投影及360度立體音場，第2代The Freestyle微型智慧投影機貼心新增中文語音操作，搭配「智慧拼接投影」功能，可將兩台第2代The Freestyle 投影畫面拼接，輕鬆享受最大160吋超寬視野；高動態範圍顯像技術亦提升至HDR10+，讓亮度及對比更加生動，滿足追求超大螢幕的遊戲玩家和影視追劇族的需求。

第2代The Freestyle微型智慧投影機為最佳的娛樂休閒玩伴，內附專屬翻轉腳座，只需旋轉即可調整最適合的投影角度，再透過智慧畫面的縮放，選擇最佳的投影區域。除沿襲自上一代的單機最大100吋投影畫面外，另新增「智慧拼接投影」功能，將兩台第2代The Freestyle配對投影，可透過直式和橫式的畫面拼接，輕鬆享受超大160吋螢幕。配備升級的HDR10+高動態範圍顯像技術，以最高準確度重現最佳的色調、亮度及對比度，加上1080P的解析度，完美還原最真實的色彩和畫面質感，讓玩家體驗宛如穿梭槍林彈雨中的真實感！

保留初代The Freestyle所搭載的Smart Hub智慧中心、內建豐富的影音串流服務，一鍵開啟YouTube、Netflix、Disney+等熱門串流平台，操作介面直覺便利，第2代The Freestyle微型智慧投影機應用程式開啟速度更提升59%，為愛煲劇的消費者帶來超越以往的絕佳體驗。

搭載四大智慧設定：自動對焦、梯形校正、水平調校，及智慧畫面調校（註五），無需手動調整，即可防止歪斜，並能透過自動分析投影環境的光線，提升投影畫面的亮度、對比度和色彩，確保最佳的視覺效果。智慧型單一遙控器升級為太陽能智慧遙控器，支援太陽能與USB Type-C蓄電，減少電池消耗，以行動為綠色永續未來盡一分心力。同時，更支援中文語音操作，按下遙控器上麥克風鍵，用戶即可透過中文語音指令輕鬆進行頻道切換、音量調整、開啟網頁瀏覽器等指令，讓消費者只要動動嘴，就能享受輕鬆遙控體驗。

ET快訊
獨／李妍瑾答應男友求婚！
八點檔女星出車禍！　坐窗邊遭高速衝擊
傳月領郭台銘45萬元當發言人　黃士修：要買我的自由，代價很貴
苗栗嚴重車禍！1男1女當場死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

館長崩潰飆罵「郭柯侯」：看到那些小人得志嘴臉　你們可以忍嗎！

盧秀燕表態挺侯友宜：他是不會花言巧語的「大直男」

三星第2代The Freestyle微型智慧投影機　160吋智慧拼接投影升級HDR10+

日學者觀察中共官媒「不歡迎郭台銘參選」　北京人士稱保送賴清德

郭台銘買「BNT疫苗」打過該報恩嗎　PTT鄉民喊：一定連署

快訊／楊志良「家暴說」最新聲明　針對特定人群道歉了

傳月領郭台銘45萬元當發言人　黃士修：要買我的自由，代價很貴

柯文哲稱拿過杜聰明獎學金　醫師翻歷屆名單「找嘸」籲出示證明

真的要喝飲料了！　柯文哲、郭台銘「明晚同場碰面」

高嘉瑜批富邦金「執迷不悟」　買中國花旗房貸業務曝險8402億

《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

新莊75歲伯騎車剎停後倒地　車竟突自燃...路人急拉逃命

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

蘇拉「午後變強颱」最早20:30發海警！9／1可能有雙颱效應

要整合藍白！郭台銘宣布參選　邀請柯文哲、侯友宜喝奶茶

蘇拉颱風「往南修」！　周三、周四最靠近台灣

夜店PO文「絕無不法」　警大廳搜出毒品秒打臉

郭台銘宣布參選！張麗善開第1槍　怒轟「沒誠信」：團結破口

館長崩潰飆罵「郭柯侯」：看到那些小人得志嘴臉　你們可以忍嗎！

盧秀燕表態挺侯友宜：他是不會花言巧語的「大直男」

三星第2代The Freestyle微型智慧投影機　160吋智慧拼接投影升級HDR10+

日學者觀察中共官媒「不歡迎郭台銘參選」　北京人士稱保送賴清德

郭台銘買「BNT疫苗」打過該報恩嗎　PTT鄉民喊：一定連署

快訊／楊志良「家暴說」最新聲明　針對特定人群道歉了

傳月領郭台銘45萬元當發言人　黃士修：要買我的自由，代價很貴

柯文哲稱拿過杜聰明獎學金　醫師翻歷屆名單「找嘸」籲出示證明

真的要喝飲料了！　柯文哲、郭台銘「明晚同場碰面」

高嘉瑜批富邦金「執迷不悟」　買中國花旗房貸業務曝險8402億

館長崩潰飆罵「郭柯侯」：看到那些小人得志嘴臉　你們可以忍嗎！

新北凶宅279萬開賣！「晴天娃娃屋」警開門嚇傻

跟著做就沒錯！2023秋冬4大「韓星變髮範本」　變身甜酷辣妹

盧秀燕表態挺侯友宜：他是不會花言巧語的「大直男」

偏鄉排球夢！　麥寮高中主帥黃偉盛有回饋故鄉目標

地下街全滿…路人1佔4位不給坐「不喜歡陌生人」！酷炫嗆爆

傳老大生涯後期曾「偷招」皮爾斯　綠衫軍名宿驚訝回應

ROSÉ吃火鍋被巧遇！　IG認證鐵粉手寫信…她還原過程：太幸福了

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

政治熱門新聞

郭台銘參選喊「願意犧牲財產」！侯友宜10字回應了

傳月領45萬當發言人　黃士修回應了

郭台銘買BNT打過該報恩嗎　鄉民：連署

楊志良家暴說最新聲明　對特定人群道歉了

郭台銘千億身價將成史上最有錢總統參選人

郭台銘發言人是「土條哥」！招牌動作JoJo立爆紅

高嘉瑜批富邦金「執迷不悟」

快訊／郭台銘不甩承諾選總統　侯友宜發聲了

看郭台銘宣布參選「心情很差」　朱立倫：支持侯友宜決心不改變

分析／在野整合難！誰代表主流民意？　不是郭台銘說了算

林俊憲改口「勿連署」　郭台銘有錢不是問題

台男精蟲不行、女要凍卵　楊志良扯：蔡琴害的！

曾替郭台銘站台！苗栗縣長鍾東錦：尊重但不支持

日學者觀察中共官媒「不歡迎郭台銘參選」　北京人士稱保送賴清德

更多熱門

相關新聞

摺疊手機不夠看！爆料：三星2025年量產「卷軸螢幕手機」

摺疊手機不夠看！爆料：三星2025年量產「卷軸螢幕手機」

爆料客 Reveguns 在推特上表示，三星計劃在 2025 年開始大規模量產捲軸螢幕手機，將配備改進的 UPC螢幕下鏡頭（ Under Penel Camera ）技術，以及無邊框設計。

三星推全球首款Dual 4K UHD螢幕

三星推全球首款Dual 4K UHD螢幕

台積電先進封裝產能不足？　韓媒：AMD新晶片MI300X轉單三星

台積電先進封裝產能不足？　韓媒：AMD新晶片MI300X轉單三星

LG在台發表最新8款系列電視產品

LG在台發表最新8款系列電視產品

台灣不只台積電強！　韓記者揭「完整生態圈」

台灣不只台積電強！　韓記者揭「完整生態圈」

關鍵字：

三星Samsung

讀者迴響

熱門新聞

陳仙梅車禍！坐窗邊遭高速衝擊：那一秒好長好長

中元普渡11大禁忌曝！穿錯衣服恐衰整年

唐綺陽曝2023下半年桃花排行！最慘星座「12月後再考慮戀愛」

LIVE／蘇拉海警發布！氣象局最新說明

獨家／李妍瑾答應男友求婚！

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

麥當勞薯條冷知識！麥粉驚呼：現在才知道

郭台銘參選喊「願意犧牲財產」！侯友宜10字回應了

恭喜！林逸欣認秘婚1年　超帥老公曝光

3生肖財運強到無人擋　屬豬「月德星護佑」

即／高雄1男持刀亂砍　1女胸部中刀滿地血

蘇拉走鋼索擦邊台灣！專家曝2地恐暴雨關鍵

傳月領45萬當發言人　黃士修回應了

美妻見證由規圓夢　明確定去留！

專家揭最新3颱路徑！3地成暴雨熱區

更多

最夯影音

更多
《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」

《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」
不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

新莊75歲伯騎車剎停後倒地　車竟突自燃...路人急拉逃命

新莊75歲伯騎車剎停後倒地　車竟突自燃...路人急拉逃命

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面