摺疊手機不夠看！爆料：三星2025年量產「卷軸螢幕手機」

▲三星預計開發卷軸螢幕手機。（圖／三星）

記者陳俐穎／綜合報導

爆料客 Reveguns 在推特上表示，三星計劃在 2025 年開始大規模量產捲軸螢幕手機，將配備改進的 UPC螢幕下鏡頭（ Under Penel Camera ）技術，以及無邊框設計。

雖然目前來沒有詳細資訊流出，但根據三星過往展現的相關技術和產品可看出端倪。在去年 8 月舉行的 K-Display 2022 上，三星展示了旗下卷軸螢幕、折疊平板、折疊螢幕筆記型電腦等、也包含 Flex G、Flex S 等產品的原型機。

而在今年 5 月於美國舉行的 2023 年 SID Display Week 活動中，三星顯示展示 12.4 吋柔性捲軸式 OLED 面板。三星在官方演示中將螢幕從 49 mm拉伸到 254.4 mm，提供 5 倍的螢幕放大體驗。

據韓媒Thelec 報導，應蘋果的要求，三星和 LG 公司正在開發無正面邊框的 iPhone OLED 顯示螢幕，最終目標是將邊框寬度設置為零。為了按照蘋果的要求，三星顯示器和 LG 顯示器正努力實現無邊框 OLED，需要改進薄膜封裝（TFE）和螢幕下鏡頭（UPC）技術並確保天線空間。