Faye控恩師偽造簽名反被起訴誣告　北院首開庭對戰「筆跡鑑定」

記者黃哲民／台北報導

「F.I.R.」飛兒樂團2018年解散後，前主唱Faye（本名詹雯婷）2019年告恩師陳建寧偽造她簽名和華研公司簽約，陳男獲不起訴後反控詹女涉妨害名譽與誣告等，詹女因刑事局鑑定確認保證書上簽名是她的筆跡、被起訴涉犯誣告罪嫌，她今首度到台北地院出庭審理，堅稱：「我沒有在保證書上簽名！我沒有誣告！」

▲前「F.I.R.」飛兒樂團主唱 Faye詹雯婷（前中）因告恩師陳建寧偽造簽名反被起訴誣告罪嫌，今首度到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

剛過42歲生日的詹雯婷，今出庭選擇放棄面對媒體直接喊冤機會，和律師與助理先到一條巷子相隔的北院簡易庭「休息」，快輪到她的案件時，由女助理戴著同款黑帽子、身穿白上衣打頭陣引開注意，詹女趁亂進入法庭。開完庭詹女依舊婉拒受訪，僅點頭或搖頭回應發問，由至少7位助理包圍護駕離開。

詹女在庭訊時強調：「我提起偽造文書告訴，是依據我所知的事實跟證據，我沒有在保證書上簽名！我沒有誣告！」辯護律師指稱，詹女2018年諮詢陳建寧公司委任的法律顧問律師，確認詹女當時和華研國際公司或陳建寧的「無限延伸音樂事業股份有限公司」均無合約關係，法律顧問律師還在2019年1月2日提供法律意見書向詹女解說。

辯護律師高分貝指出，不料2019年5月底，詹女收到陳建寧公司提供本件有爭執的保證書，說詹女同意並授權「無限延伸」公司跟華研簽約，「上面還有詹女的簽名」，但詹女明明沒有簽字，「這不是偽造文書是什麼？我們深信是偽造文書，就沒有誣告，我們沒有故意捏造事實，何來誣告之有！」

▲前F.I.R.飛兒樂團主唱Faye詹雯婷（前中）涉嫌誣告，今（28日）首度到台北地院。（圖／記者黃哲民攝）

陳建寧委任的律師指出，詹雯婷和公司法律顧問律師是在2018年、2019年間討論當時有無合約在身，但詹女指控被偽造的保證書簽名，是2013年簽約時所完成，詹女不能倒推5年說她沒簽過這份保證書，何況刑事局鑑定確認是詹女的筆跡，詹女先告陳男造成名譽、商譽和身心巨大傷害，陳男不得不提告維護自身權益，建請法官考量詹女「犯後迄今的態度」。

詹雯婷的辯護律師企圖阻止陳建寧委任律師發言，主張陳男今委任的2位律師，和當初接受詹雯婷諮詢合約疑問的法律顧問律師是同1家事務所成員，「受我們諮詢告訴我們沒合約，卻代表對方來告我們，這是利害衝突，同一律師事務所的律師都不得受委任」，法官表示目前無從禁止陳男委任律師發言，辯護律師放話「我們會去告發！（指對方違反《律師法》）」

《F.I.R.》2004年成立出道，團名取自主唱Faye（飛、詹雯婷）、鍵盤手IAN（本名陳建寧）與吉他手REAL （阿沁、本名黃漢青）3人英文名字組合，首張專輯就以《Lydia》爆紅，但2015年加盟華研後突然沉寂，2017年底更爆出團員內鬨，傳出Faye已退團，鬧得沸沸揚揚，2019年詹女更對恩師陳建寧提告。

原來爭執原因在於，詹雯婷自認沒同意和華研簽約，但陳建寧偽造她簽名，所以控告陳建寧和華研董事長呂燕清、總經理何燕玲涉嫌偽造文書，陳建寧反控詹女涉嫌妨害名譽與誣告。

檢察官傳喚團員阿沁作證釐清雙方爭執始末，並委託刑事局鑑定當初授權簽約的保證書簽名字跡，確認詹雯婷簽名是本人所為。當時檢察官認為保證書不等於「簽約」，雙方可能交涉過程中產生誤會，陳建寧也曾說「飛容易忘這忘那」，可見詹女或許沒有誣告犯意，檢方2021年間將雙方互控案情以罪嫌不足為由都不起訴。

但雙方聲請再議後，高檢署將詹雯婷涉案部分發回續查，檢察官重新偵辦，認為詹雯婷明知自己同意陳建寧去簽署演藝契約，卻否認授權，因此依誣告罪嫌起訴她，陳建寧等人被詹女提告部分，已不起訴確定。