快訊／郭台銘不甩承諾選總統　侯友宜：局勢艱困、團結贏最後勝利

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘今（28）日宣布參選2024總統，形成民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲，獨立參選郭台銘四腳督。國民黨總統參選人侯友宜表示，自己是國民黨徵召提名的總統參選人，既然扛起此一重責大任，侯友宜就會用最堅定的態度與意志，毫無畏懼的勇往直前。侯友宜強調，即便局勢愈發艱困，挑戰也不曾間斷，他只會更加勇敢面對，繼續努力打拚，爭取更多的支持，團結一切的力量，贏得最後的勝利。

儘管國民黨已於5月17日徵召新北市長侯友宜參選總統，郭台銘當天就透過臉書粉絲團發文稱，「侯友宜是國民黨內最穩固的民意礎石，由侯友宜承擔更大的責任，是理所當然，也是國民黨內最好的人選。」郭台銘更表示，他將信守承諾盡最大努力支持侯友宜勝選，戰勝2024的大選，讓無能的政府下架。

不過，3個月過去，郭台銘似乎仍未放棄參選總統。郭辦昨晚突然宣布，28日上午10時，「主流民意大聯盟」將在張榮發基金會召開記者會，讓外界猜想郭台銘是否會背棄承諾、宣布參選？而郭台銘本人也親自對外說明，宣布以總統參選人的身分，投入2024總統大選，全面展開連署以取得參選資格。

郭台銘說，這段期間看不到公共政策實質討論，特別是兩岸和平、國際關係、經濟發展和科技升級，這攸關台灣前途決定性方針，至今仍流於空洞陳述。他宣布參選總統，並全面展開連署，取得參選資格，代表主流民意整合藍白兩黨。

郭說，他堅信民意永遠大於黨意，公益永遠大於私利，「我的參選要推進在野整合，整合才能勝選。」