「一年759萬」秒成交！45坪店面天價出租　內行抖出真相：很賺

▲廣東肇慶一中學店鋪5年租金超900萬人民幣。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東肇慶「懷集中學150平方米（45坪）小賣部（編按：類似便利商店）招租項目」競拍完成，5年租金總額成交價超900萬元人民幣（約新台幣3796萬元），也就是每年大約759萬元新台幣。新聞一經報導，27日迅速引發網友關注。公開資料顯示，小賣部位於縣城中心，商業氣氛及人流興旺。

據《南方都市報》報導，8月22日，肇慶市公共資源交易中心懷集分中心在懷集縣政府官網發布消息，標的懷集中學150平方米小賣部，評估價385560元，掛牌價385560元，經中心於2023年8月1日8時30分至8月15日15時30分組織網上電子競價交易，最終成交價為5年租金總額9430560元（已含遞增）。簽訂《懷集中學小賣部承包合同》時間為2023年8月21日。負責此次招租項目的是肇慶市公共資源交易中心懷集分中心。

項目掛牌公告顯示，小賣部屬於非禁止出租資產，位置處於縣城中心，周邊商業氣氛及人流興旺。小賣舖的銷售範圍主要分為五類，生活日用品、學習文具、體育用品；有原廠包裝的飲用水、牛奶及各種飲料等；有原廠包裝的生活零食，以及水果類；有原廠包裝的糕點；學生手機充電、手機卡充值業務。

27日，負責小賣部人員招聘的工作人員表示，懷集中學只有一家小賣部，主要面向校內師生，基本承擔了校內寄宿師生所有的生活所需。競拍成功後，小賣部正在重新裝修，將於開學後投入使用。

懷集中學於2011年8月2日掛牌成立，是縣直屬正科級完全中學，是肇慶市普通高中A類學校，肇慶市一級學校。學校佔地面積402畝，現有教學班162個，學生8300多人，教職工632人。

有網友一算震驚，「一個月15.7萬租金，一個月16萬以上收入才能算平本，17萬以上才有利潤，除去放假3.5個月放假時間和水電稅，也就是每個月最少要23萬收入，每天銷售額要1.2萬以上」。不過也有網友表示，「這租金都比房價貴」、「這相當於在特定區域內壟斷了，老闆不傻」、「能租這麼貴，說明更賺錢」、「可以想像，這利潤有多恐怖」、「主要是學校人多，然後又是壟斷性質的」。