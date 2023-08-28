郭台銘參選2024？今10點公布　記者會辦在總統府對面

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘近期政治動作頻頻，但始終未正面表態參選，傳聞他今日（28日）上午10點將在總統府對面的張榮發基金會舉行記者會，正式對外宣布爭取獨立連署參選總統。

▲郭台銘強調自己懂財經，能讓台灣GDP倍增。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）

郭台銘日前引用「三隻小豬」的故事，邀請國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲8月30日一起喝咖啡，在野3人是否能整合成功備受關注。然而，郭台銘昨日（27日）出席主流民意大聯盟新竹造勢活動時，突然開嗆國民黨不讓他支持立委小雞；另外，他也提到，自己沒有政黨包袱，也沒有政治包袱，「沒有台灣就沒有郭台銘，我將燃燒自己照亮台灣，我將貢獻自己的全部精力，傾力投資於台灣和平、繁榮與青年，自己的國家自己救」。

緊接著，郭台銘在同日晚間前往高雄鳳山，參加「主流民意大聯盟高雄場」活動，他強調，自己不同於其他總統參選人，是唯一出身經濟，「我懂財經！我保證我至少能讓台灣GDP倍增！加一倍啦！」

不過，郭台銘近期動作頻頻，卻始終未正面表態參選，選民已逐漸感到不耐。據傳，郭台銘已經做出決定，今日（28日）上午10點將在張榮發基金會舉行記者會，到時可能會正式對外宣布爭取獨立連署參選總統。