股王淪壁紙！一度超越貴州茅台稱霸A股　這公司黯然退市





▲騰信摘牌下市。（圖／視覺中國CFP）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸A股企業騰信股價曾經在上市後，迅速超越最貴的貴州茅台，成為當時的股王，但近來尋求轉型失敗後，陷入內外交迫窘境，最終仍在本月以退市畫下句點。

陸媒《每日經濟新聞》報導，騰信9日晚間公告，深圳證交所已決定終止該公司股票上市，騰信並在10日摘牌。騰信於今年6月15日即進入退市整理期，退市整理期交易為15個交易日，最後交易日為2023年7月7日。

騰信不到10年的A股之路令人唏噓，該公司主要業務是為客戶在互聯網提供廣告與公關服務，2014年9月10日在中國大陸A股創業板上市，僅僅不到3個月，漲停收盤價158.51元，超越當時147.15元的貴州茅台，成為當時A股市場的股王，同期間騰信股價轉發行價上漲5倍，貴州茅台則下跌10％。

不過榮景僅僅不到4年，曾經擠下貴州茅台的強者騰信就走到了懸崖邊緣。青島浩基資產管理公司於2018年入股，成為騰信第二大股東，一度有望扭轉頹勢，但2020年至2022年疫情期間，騰信持續遭遇斷崖式下滑，而在營收下降的同時，股份的預付款卻不尋常暴增，引發公司董事質疑。

騰信2022年財報顯示，在第4屆董事會第9次會議上，針對其中2案進行投票時，青島浩基董事張少華、黨國峻相繼投出棄權票。當時棄權原因，兩人解釋是上市公司存在內部控管問題，已無法判斷上市公司是否存在非經營性資金占用和違規擔保事項。即便4月底公布財報，公司獨立董事卻也表示「無法保證報告內容的真實、準確完整」。

騰信就此步步衰退，最終走上摘牌下市的黯淡之路。