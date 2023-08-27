網傳台南敬老卡每月600點補助搭乘計程車？　社會局：假資訊勿轉傳

▲台南市社會局指出，近期LINE流傳一則不實訊息「台南市交通補助，持敬老卡除補助搭乘公車外，每月600點金額補助（1點即1元）也可以搭乘計程車」，這是假訊息，請民眾勿相信勿轉傳。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市社會局指出，近期LINE流傳一則不實訊息「台南市交通補助，持敬老卡 除補助搭乘公車外，每月600點金額補助（1點即1元）也可以搭乘計程車…」，這是假訊息，請民眾勿相信勿轉傳。

社會局指出，該假訊息指「台南市交通補助，持敬老卡 除補助搭乘公車外，每月600點金額補助（1點即1元），也可以搭乘計程車每趟車資補助100點，滿65歲以上長者及身障朋友持敬老卡或愛心卡，只要搭乘四大計程車隊就可從每月600點數中折抵…」。社會局澄清，台南市現行敬老卡搭乘台南市公車及小黃公車皆為免費無限次數搭乘，另搭乘外縣市公車、捷運及輕軌等大眾交通運輸工具亦可享有半價優惠，並不能用於搭乘計程車，社會局提醒長輩切勿受騙上當，也不要轉傳或散布不實訊息。

社會局盧禹璁局長指出，目前台南市老年人口已逾34萬人，截至2023年7月底全市已發放21萬4207張敬老卡，申請率約達63％。盧局長說，部分縣市的敬老卡是採每月固定點數折抵，台南市敬老卡補助採不限金額及次數儲值搭乘市區公車及小黃公車，優於全國其他縣市定額補助做法，且搭乘全台捷運及輕軌也享有5折以上購票優惠，另享有特約商店之優惠，還可於台南市政府所屬機關單位繳納規費、稅捐等日常生活所需費用，享受電子化社會「E化零錢包」的服務。

社會局強調，台南市推行敬老卡用意在促進長者社會參與，歡迎台南市65歲以上長者踴躍申請敬老卡，相關補助內容以社會局公告資訊為主，提醒市民勿輕信網路不實訊息，欲了解台南市敬老卡相關優惠訊息可至「台南市市民卡」網站查詢，或洽社會局老人褔利科06-2991111#8854。