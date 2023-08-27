台積電德設廠獲巨額補貼　競爭對手格芯揚言申訴

▲台積電資料照。（圖／記者高兆麟攝）

文／中央社

台積電在德國設廠可望獲得高達50億歐元的補貼，引發同在當地設廠的競爭對手格芯不滿，認為將強化台積電主宰市場的地位，揚言將向歐盟提出申訴。

美國晶圓代工大廠格芯（GlobalFoundries）法務長艾薩（Saam Azar）接受最新一期德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）訪問時表示，台積電的規模比格芯大10多倍，現在打算與格芯的3個主要客戶在旁邊生產晶片，直接跟格芯競爭，為此獲得巨額補貼，「這樣公平和恰當嗎？」

艾薩批評，德國對台積電的補貼彷彿「用類固醇餵最大的一隻老虎」，將強化台積電對半導體業的主宰力量。

台積電日前宣布，將在德國東部德勒斯登（Dresden）成立歐洲半導體製造公司（European Semiconductor Manufacturing Company，ESMC），持股70%，汽車零配件大廠博世（Bosch）及晶片製造商恩智浦（NXP）、英飛凌（Infineon）將各入股10%。

德國政府已同意提供50億歐元（約新台幣1720億元）的補貼，促成這個總金額逾100億歐元的投資案。

格芯在歐洲的最大生產基地也位於德勒斯登，離台積電設廠的預定地不遠，在當地經營25年之久，獲得的補貼卻不及台積電的一半，讓格芯不滿。

艾薩表示，格芯已向歐盟執委會提出異議，要求負責競爭的部門審查對台積電的補助是否合法。

他還說，德國和台積電向歐盟登記設廠後，格芯將考慮向歐盟提出申訴。

格芯正打算在德勒斯登擴廠，也期待獲得德國政府的高額補貼。 艾薩說，台積電設廠獲近50%的補貼，立下新標準，「我們的期待不少於主宰業界的公司所獲得的支持」。

在台積電尚未宣布在德國設廠前，格芯已多次對這家晶圓代工龍頭可能獲得政府補貼表示疑慮。

格芯執行長柯斐德（Tom Caulfield）表示，一家主宰市場的競爭者獲得不成比例的補貼將扭曲競爭，造成過度依賴單一供應商的風險。