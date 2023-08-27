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力挺普里格津！指揮官「蓮花」有望成瓦格納新首腦　普丁小心了

▲▼ 瓦格納指揮官葉利札洛夫（Anton Yelizarov）。（圖／翻攝自X）

▲ 葉利札洛夫有「蘇勒答爾征服者」的封號。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯瓦格納集團首腦普里格津墜機罹難後，總統普丁已經簽署命令，要求瓦格納傭兵效忠政府，但傳出瓦格納新任首腦人選是普里格津忠實擁護者，儘管指揮烏東血戰戰績顯赫，實際上卻支持組織反抗普丁，對莫斯科恐怕不是好消息。

《太陽報》報導，據傳瓦格納新任首腦人選就是42歲指揮官葉利札洛夫（Anton Yelizarov），他曾自豪稱瓦格納傭兵為「騎士」，且支持組織對抗普丁。

專家班登（Samantha de Bendern）說明，普里格津發生空難後，葉利札洛夫的名字就開始在各個Telegram頻道中瘋傳，很可能成為新任首腦，「他是瓦格納唯一還活著的領袖。」

葉利札洛夫化名「蓮花」（Lotus），據信曾參與瓦格納在白俄羅斯的行動，並在俄烏戰爭最血腥的戰役中擔任指揮官，率領在烏東鹽礦城鎮蘇勒答爾（Soledar）的「絞肉機攻勢」，兩軍在為期5個月的交戰中都有數十人死亡，他也因此被普里格津封為「蘇勒答爾征服者」。

儘管葉利札洛夫出身俄軍，但似乎已轉向反對普丁，比起莫斯科更效忠普里格津，今年稍早接受瓦格納Telegram頻道「灰色地帶」（Grey Zone）訪問時也展現對瓦格納的忠誠。

他當時指出，瓦格納集團並非只是團結一群人的組織，更是一種意識形態，「聽過《亞瑟王和他的圓桌騎士》嗎？所以瓦格納所有指揮官都是騎士，我們的領袖就是首腦。我們不能分裂，所有決定都是在指揮官會議上共同做出，因此創造出一個沒有腐敗的組織。」

分析公司Molfar指出，葉利札洛夫據信是在被判犯下詐欺罪後，約於2016年加入瓦格納，參與敘利亞軍事行動，後來前往中非，並在利比亞指揮部隊，受到烏克蘭、法國、歐盟、日本、比利時、紐西蘭及瑞士等國家廣泛制裁，家庭成員包括妻子亞利珊德拉（Alexandra Yelizarova）及女兒阿莉娜（Arina Yelizarova）。

葉利札洛夫是否接任首腦目前尚不清楚，但班登確信，未來幾天內的情勢將會非常動盪，「現在還不知道會發生什麼事，但我不認為俄羅斯的局勢會平靜下來。」

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