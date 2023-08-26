普丁簽署新法令！　要求瓦格納成員「發誓效忠俄羅斯政府」

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

傭兵集團瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）墜機身亡，目前俄羅斯官方已尋獲飛行紀錄器，目前飛機失事原因仍待調查，但從事發至今不到3天，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）就在25日下令，要求瓦格納成員簽署效忠俄羅斯政府的誓言。

根據《路透社》報導，克里姆林宮網站公布的最新法令顯示，普丁在25日簽署後立即生效，下令任何代表軍方或支持「烏克蘭特別軍事行動」的人，都必須正式宣誓效忠俄羅斯政府。該法令稱，這是為了保衛俄羅斯奠定的精神和道德基礎，且誓詞包含必須承諾嚴格遵守指揮官和高階領導人的命令。

報導指出，普丁要求瓦格納和其他私人軍事承包商的僱員必須宣誓，顯然是為了將這些團體整控在更嚴格的國家體制之下。

克里姆林宮25日表示，普里格津的墜機意外是一場「悲劇」，同時也一再澄清外界目前瘋傳普丁下令暗殺的說法「是謊言」。而在被問到普丁是否會親自出席普里格津的葬禮哀悼時，克宮則表示，「目前葬禮時間還未確定，因此無法討論此事。不過可以確定的是，總統的工作日程非常繁忙。」

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