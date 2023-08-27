暗夜獵殺！苗栗苑裡10流浪犬追逐咬死街貓　恐怖畫面曝光

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮億光電子、山水米附近街道，昨(26)日凌晨有10隻流浪犬群起追逐獵殺1隻流浪貓，民眾將過程監視器畫面po在臉書社團「苑裡串起來」，引發網友熱議及地方擔憂， 動物保護防疫所表示，已在附近架設誘捕犬籠，但有愛心人士餵養不易入籠捕捉，下週將調派捕犬隊人力圍捕。

▲苗栗縣苑裡鎮億光電子附近街道26日凌晨有10隻流浪犬群起追逐獵殺1隻流浪貓。（圖／記者蔡文淵翻攝）

民眾在臉書地方社「團苑裡串起來」發文，附上民宅監視器影像，「有誰能幫忙處理這些野狗嗎？太恐怖了，如有攻擊人後果不堪設想。地點億光電子，山水米附近」。

從監視器影像發現，昨天凌晨3點40分左右，一隻貓剛穿越街道，一群流浪狗從街道另一端衝過來，受驚嚇的貓躲在民宅鐵門和花盆間縫隙，遭到狗群圍堵，突圍不成的貓，慘遭狗群咬扯拉到街道路面，過程不到1分鐘，受狗群攻擊的貓已經奄奄一息，流浪犬隨即整群離去，貓咪則是不幸死亡。

有民眾看到po文表示，「早上經過有看到這隻貓貓躺在地上，看到他的毛髮溼溼的，肩膀有齒痕，沒想到是被這群狗咬死」，「這群狗真的是太可惡了，感覺是有人養的」。有網友留言說，「太可惡」、「抓去安樂死」、「這些狗真欠人撞」等。也有民眾留言「這群惡狗真的要快處理，早晚換咬人就不堪設想了！」

另有民眾留言: 「大家以為成群遊蕩犬，只會攻擊咬死貓、雞鴨、保育類動物嗎？狗只要成群結隊，他們連落單的浪犬也咬死！」，「如果是浪狗應該會為了捕食才獵殺，但是他們並沒有，人為訓練的感覺比較大！」

苗栗縣動物保護防疫所接獲通報，昨天下午會同地方民意代表到現場勘查，動保員陳宗億說，在億光電子廠附近架設誘捕犬籠已有二週，但有愛心人士餵養誘捕效果不好，甚至有民眾將誘捕進籠的流浪犬放掉，讓誘捕效率打折。動防所所長張俊義表示，下周將調派捕犬隊人力圍捕。

▲貓突圍不成，慘遭流浪犬群起咬扯。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲被狗群攻擊的貓奄奄一息，逞凶狗群離去。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼動防所人員增設誘捕籠，下周將調派捕犬隊人力圍捕。（圖／記者蔡文淵翻攝）