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暨大學生會60萬不見了！　前會長：放機車被偷...說法遭質疑

▲暨南大學傳出學生會會費短少60餘萬的疑雲。（圖／翻攝「國立暨南國際大學National Chi Nan University」粉絲專頁）

▲暨南大學傳出學生會會費短少60餘萬的疑雲。（圖／翻攝「國立暨南國際大學National Chi Nan University」粉絲專頁）

記者高堂堯／南投報導

國立暨南大學學生會方姓前會長，在今年6月與新任會長等幹部交接前，以「退還學生會費」、「舉辦演唱會」等事由，陸續自學生會費戶頭提領60多萬現金，卻在交接後才告知新任幹部該筆現金「不慎遭竊」，並已報警處理，引起學生會質疑。事件也在暨大相關社群炸鍋、質疑「是這樣管錢的嗎」目前本案正由警方調查中。

暨大學生會於8月初於臉書粉絲專頁等社群披露事件經過：學生議會於3月間審議學生會111年下學期預算案時，曾否決包含學生會費退費案、演唱會預算案等所有項目，但方姓前會長卻在4月時，領出18萬2640元現金，稱將作為退費之用，且「此筆費用並不占用第17屆學生會任內的預算金，但因公務繁忙而未執行退費」，目前更已不知去向。

時至5月，學生議會才在下修演唱會預算後決議通過，方男即於該月連續提領4次、共50萬元現金，至6月20日當天新舊任學生會幹部交接、清點會產時，才赫見帳務短少60多萬元，方男才告知經費遭竊。

據了解，方男自稱一直將領出的60多萬現金，存放在學生會辦公室內鐵櫃，至交接前一天的6月19日決定把現金存回帳戶，但錯過郵局上班時間，於是將錢暫置於機車車廂，隔天中午準備再前往郵局時，卻發現現金消失了，立刻前往埔里派出所報警。

暨大學生會指出，因方男未交接相關會議與財務紀錄、收支與金流明細，僅能透過其個人陳述及郵局提款明細，才得以略知該筆款項遺失的緣由；而方男事後於網上PO出遮蓋警方工作記事等資訊的報案單，強調在交接日當天發現現金失竊後即報警，並告知新任學生會成員，將報案相關紀錄提供給校方，卻不願依學生會要求將完整的三聯單翻攝或掃描，交付學生會存查。

而暨大學生在臉書或Dcard等社群上也砲聲隆隆，有人質疑報案紀錄上載明方男19日就發現現金遭竊，為何等到隔天才去報案？也有人不解這麼大筆錢若用不到，為何不馬上存回郵局而增加遺失風險？更有人點破無論是退還學生會費、交付演唱會廠商款項，「為什麼不用匯款？」學生會也擔心本次事件讓同學們信心盡失，以後不再願意繳交會費，同時傷害校譽。

據了解，暨大校方上月曾針對本案召開協調會，邀請學生會代表、方男及其父母參加，方男家長表示願意賠償學生會損失，但方男堅稱司法會還他清白，因此未達成共識。

校方事後也發表公開聲明，指出針對第17屆學生會學生會費遺失事件，除尊重學生組織高度自治之治理模式，本案也已經進入司法調查程序、由埔里警分局偵查隊偵辦中，將持續提供偵察過程中各項必要之法律協助，並靜待司法調查之結果。

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