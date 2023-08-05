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暨南大學幫助安置南投災民　今起免費住研究生宿舍10天

▲▼致災豪雨造成土石流，暨南大學宣布，免費讓災民住宿10天。（圖／暨南大學提供）

▲致災豪雨造成土石流，暨南大學宣布，今（5日）傍晚起，免費讓災民住宿10天。（圖／暨南大學提供）

記者許敏溶／台北報導

卡努颱風與西南風帶來豪雨，重創南投，光是土石流紅色警戒達到27條。為幫助民眾，暨南國際大學稍早宣布，從今（5日）傍晚開始，提供緊急災民安置與避難的空間，將開放研究生空調房宿舍，提供災民10天免費安置。

受到卡努颱風與西南風帶來豪雨，重創南投縣仁愛鄉，土石流造成南豐、春陽、廬山等部落嚴重災情。根據農業部農村發展及水土保持署今天中午最新統計資料，南投發布56條土石流紅色警戒，分布於南投縣仁愛鄉、埔里鎮等處，南投縣仁愛鄉精英村更發布大規模崩塌紅色警戒。

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為了協助南投災民，暨南大學校長武東星稍早表示，從今天傍晚起，提供緊急災民安置與避難的空間，開放研究生空調房宿舍，提供災民10天免費安置。

暨南大學指出，南投縣降下致災性豪雨，土石流掩埋南豐村加油站畫面，不斷地在電視上播放。南豐村眉溪部落更是暨大重要的大學社會責任USR計畫，以及國科會人文實踐與社會創新計畫的重要實踐場域。看到此次災情，暨大師生感同身受，在第一時間伸出援手，預計開放學校宿舍，讓災民免費住宿。

▲▼南投仁愛鄉南豐村加油站被土石流淹沒，一旁的超商也被泥水灌入。（圖／讀者蔡先生提供）

▲南投致災降雨導致仁愛鄉南豐村加油站被土石流淹沒，一旁超商也被泥水灌入，暨南大學宣布，免費讓災民住宿10天。（圖／讀者蔡先生提供）

暨南大學表示，相關緊急聯繫與宿舍借住，請各鄉公所彙整訊息後，與暨大主任秘書曾永平（0917-238736）聯繫。因目前仁愛鄉訊號不佳，甚至有部分地區對外聯繫中斷，若民眾有看到相關訊息，可將暨大的聯絡資訊轉給需要的鄉民與族人。

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