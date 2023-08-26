超商最新！親民價神級「2款義大利麵」　青醬加鮮蝦、蛤蠣太欠吃

▲7-11自有鮮食品牌「Ohlala」推出2款由義大利籍主廚指導的義大利麵新品。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

義大利麵控快看過來！就有超商開賣「2款親民價神級義大利麵」，分別為蛋黃奶油醬搭配培根、道地北義鄉村風味青醬搭配蛤蠣與鮮蝦，皆能吃到超濃郁滋味，且即日起超商還推出使用1點點數加價79元就能爽吃義大利麵的限量優惠。

7-11自有鮮食品牌「Ohlala」推出2款由義大利籍主廚指導的新品，奶油控一定要吃「卡波納拉義大利麵」，選用道地蛋黃奶油醬搭配傳統南義煙燻作法的櫸木煙燻厚切培根，每一口都能吃到滿滿的奶油香氣。

▲「卡波納拉義大利麵」每一口都能吃到濃郁的奶油香氣。



▲「熱那亞羅勒義大利麵」青醬香濃、鮮味十足。



另一款則是「熱那亞羅勒義大利麵」，以羅勒青醬、鮮奶油與蛤蠣醬汁熬煮成最經典的熱那亞醬，再加入鮮蝦與蛤蠣拌炒，整體鮮味十足又充滿羅勒香；為慶祝新品上市，7-11 OPEN POINT APP推出1點加79元的限量兌換活動，可要把握便宜嚐鮮。

▲漢堡王最新「三牲漢堡」開吃。（圖／漢堡王提供）

漢堡王祭出最新「三牲漢堡」，一口氣把酥炸豬排、酥香脆雞排、阿拉斯加鱈魚排全部塞進漢堡當中，搭配酸甜法式芥末籽醬、濃郁起士片，每一口都能吃到3種酥炸肉排，罪惡到不行，即日起限量開賣，售完為止。提醒兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店不販售該品項。