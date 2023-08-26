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社會 社會焦點 保障人權

網購2次沒取貨！賣家怒求償　買家罕見被起訴

▲▼「蝦皮店到店xOK mart」推雙向寄件服務。（圖／記者蕭筠攝）

▲買家2度未取件，遭起訴毀損罪。（資料圖／記者蕭筠攝）

記者崔子柔／綜合報導

基隆一名楊姓女子2021年在網路賣場上購買4個戒指，賣家王男寄出後，楊女未取貨造成退件，透過訊息要求王男再次寄出，但楊女仍未取貨，讓王男氣炸提告，基隆地檢署則認定楊女涉犯毀損罪。

根據判決書內容，楊女在網路賣場上挑選4個戒指，加運費後訂單總價為594元，她當時選擇透過貨到付款方式支付，不過商品送達時，楊女並沒有完成領取，造成商品被退回。

賣家王男聯繫時，楊女請他再次寄出商品，沒想到商品又被退回，讓王男氣得提告，認為楊女造成他損失264元運費，涉及「詐術致人損害財產罪」，基隆地檢署則認同王男主張，提起公訴。

不過楊女後來與王男達成和解，基隆地院判決不受理。

根據《自由時報》報導，伯衡法律事務所所長翁偉倫表示，網購不取貨是否構成毀損罪，第一要看買家有無惡整賣家的意圖，或是頻頻退貨造成賣家的運費損失，可能會被認定詐害財產，若是買家因為太忙忘記取貨，次數不高通常不會有刑責問題。

翁偉倫認為，楊女被起訴是很罕見的案例，因詐害財產的主觀犯意須由客觀事實推敲，不易定罪，通常是以和解收場，而網路賣家常寫「未取貨將提告毀損罪」，通常是警告性質。

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