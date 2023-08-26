空姐性上癮「固定砲友30人」　飛機上都靠1招止癢！曾約過閨蜜男友

記者崔子柔／綜合報導

「台灣第一女優」吳夢夢日前開設個人YouTube頻道，分享業界各種內幕，並討論性事相關話題，她昨（25）日上傳的影片中，邀請一名「性上癮」的空姐，自曝曾達到30名固定砲友的高峰。

吳夢夢提到，不少男性會對空姐有遐想，所以邀請在航空業5年的Vicky進行訪談，Vicky毫不避諱直說，她認為自己有性上癮症狀，高峰時固定砲友應該有30人左右，吳夢夢則納悶，「是每天輪一個嗎？」Vicky回答，她基本上每天都有這個需求。

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▲Vicky曾同時有30個固定砲友。（圖／翻攝自YouTube／思春社）



Vicky分享，她偶爾在飛機上也會臨時興起，如果是飛短程的話就忍一下，但若是長程路線，她會自己準備「道具」，受不了會到廁所解決，針對外界好奇是否空服員的私生活很亂，Vicky則說，因為會到處飛，「其實有時候可能到一個國家之後，就會有不同的艷遇，那你要說私生活很亂嗎？應該多多少少還是會有」。

Vicky提到，她就曾碰到一個高高的、陽光型老外，她在替對方搬行李時，對方就遞給她名片，結果2人下飛機後就一起去了酒吧，當晚就發生一夜情，「想著之後可能不會再見面，就放縱一下沒關係」。

Vicky指出，很多男生會有制服幻想，要求她穿著空姐服進行那檔事，她自己也滿喜歡的，通常都會配合，不過她強調，不會在飛機上做這種事情。

Vicky最後分享最難忘的約砲經驗，就是在交友軟體約了人，見面才發現是朋友的男友，但2人還是一起去了摩鐵，「對我朋友是有點不好意思，但第一次看到她男朋友我就覺得很帥，我就喜歡這種刺激感」。