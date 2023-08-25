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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘要柯主動電話邀約　「很快下禮拜三個人就可一起見面」

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者林敬旻攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

面對在野整合，鴻海創辦人郭台銘今（25日）向民眾黨總統參選人柯文哲喊話，稱自己在等柯打電話，促成三個人（指郭柯及國民黨總統參選人侯友宜）坐下好好談談；郭更說，「我在等著他打電話來」， 很快地下禮拜三個人就可以一起見面。另外對於是否投入參選總統，郭台銘賣關子表示，最近大家就會知道。

柯文哲日前拋出願與各黨領袖對話的構想後，外界好奇是否要在野整合。柯文哲競選辦公室發言人陳智菡25日上午接受廣播專訪，透露幕僚（競選辦公室）已啟動相關討論，且表示柯文哲不排除跟侯友宜、國民黨主席朱立倫及郭台銘見面，但若預設要說服柯當副手的前提，見面機率就很低。

郭台銘25日下午到台北士林參加葫蘆寺中元普渡超薦大法會，並接受媒體聯訪。對於最近是否與柯文哲對談，郭台銘說，柯文哲已經講說隨時可以跟他通電話連絡，不需要經過幕僚，雖然他最近很忙，去金門、嘉義，現在回到士林，但「我一直在看我的手機響了沒有」。

郭台銘表示，主流民意大聯盟是要團結一切可以團結的力量 ，並勝選讓政黨輪替，而三人（指郭柯侯）應該都有暢通聯絡管道，「我現在只能這樣說，我們不透過我們的媒體辦來發言」。

郭台銘也說，他聽到柯文哲說要喝果汁，「我在等著他打電話來」， 很快地下禮拜，三個人就可以一起見面，不經過任何傳話，且沒有預設立場，只要團結一切可以團結的力量，只要主流民意可以發揮，讓台灣贏回和平、繁榮、清廉的價值，任何人都不應該有預設立場。

媒體追問，是否會主動打電話，跟柯文哲、侯友宜約時間聊一下？郭台銘回應，他現在只能說，柯文哲說彼此隨時可通話，但他最近比較忙，他也希望很快柯能打電話過來，促成三個人坐下來好好談談。

至於傳出競選總部要設在板橋錢櫃對面的一棟5層房屋，距離侯友宜競辦約600公尺一事，郭台銘說，他還沒決定競辦設在哪，下周各位就知道。媒體追問，都講說有競辦，意思是確定投入參選總統？郭台銘說，最近大家就會知道。

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郭台銘侯友宜柯文哲主流民意大聯盟在野2024總統大選

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