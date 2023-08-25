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大陸 大陸焦點 特派現場

百萬網紅「被閨蜜賣到菲律賓」！知情人證實被綁架…曝她慘烈現況

▲百萬粉絲網紅被綁東南亞生死未卜。（圖／翻攝自微博）

▲「雅典娜liya」此前PO出的生活照。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸年僅23歲的2021年世界小姐澳門區季軍、百萬粉絲網紅「雅典娜liya」失蹤的消息，近日在網路不脛而走。她疑被閨蜜欺騙至東南亞後遭綁架毆打，相關照片和影片在網上流傳。有網友稱，「雅典娜liya」為廣東揭陽人，隨後大量網友湧入潮汕商會評論區「求營救」，並且得到商會「盡力」的回應。

據《潮新聞》報導，8月23日上午，一名知情人士證實，「雅典娜liya」被綁架的消息為真，並已就其失蹤一事向國內屬地警方報案，目前正在設法營救，具體情況則不便透露。

「並不是炒作，現在不知道她是否還安全，營救的過程十分複雜，受到多方面因素制約，我們還在努力」，該知情人士表示，考慮到她的人身安全，具體的營救細節不便透露， 「畢竟是一條生命，若營救成功會告知社會，我們也希望她能早日回來。」

此外，該知情人士透露，「雅典娜liya」最後的行蹤在菲律賓，且網傳被打影片是假的，她也並不是什麼富二代，來自普通家庭。

▲百萬粉絲網紅被綁東南亞生死未卜。（圖／翻攝自微博）

8月23日下午，東南亞一愛心團隊組織負責人陳隆（化名）也透露，已接收到有關營救「雅典娜liya」的請求，但目前尚無更多信息，「現在她的具體情況不詳，我們正在尋求多方力量去協調。」

4月9日，「雅典娜liya」抖音帳號裡發布過一條她在英國街頭街拍的影片，此後再無更新。在小紅書平台中，「雅典娜liya」最後一條動態發布日期為6月12日，畫面顯示其與朋友在杭州一家咖啡廳留影，但對於網友的評論和私信都沒有回應。

此外，一張網傳為「雅典娜liya」與其閨蜜的微信聊天截圖顯示，6月7日凌晨，身在大陸的「雅典娜liya」與在英國的閨蜜約定一起前往菲律賓海邊拍照，閨蜜表示會選擇一班時間差不多的航班與她一起到達。隨後，「雅典娜liya」向閨蜜發送了一則從廣州白雲機場飛往菲律賓尼諾伊·阿基諾國際機場的航班信息，起飛時間是下午2時。

▲百萬粉絲網紅被綁東南亞生死未卜。（圖／翻攝自微博）

▲網傳雅典娜疑似挨打的照片。（圖／翻攝自微博）

8月19日，一名自稱曾與「雅典娜liya」有過聯繫的網友提供了她的手機號碼，該手機號歸屬地為廣東深圳。搜尋該手機號發現，可關聯到一個名為「Liya」的微信帳號，頭像與網傳微信聊天中的一致，為她本人照片，顯示地區為英國，疑似為「雅典娜liya」本人微信號，但陸媒記者多次申請添加該微信均未被通過，連續多次撥打該手機號碼，也均顯示已停機，無法接通。

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