　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

深圳房產開發商破產　告示牌「用心服務 用愛溝通」買家氣炸控訴

▲深圳天谷大樓陷入爛尾危機，預售屋買家只能乾瞪眼等待接盤方。（圖／翻攝每日經濟新聞）

▲深圳天谷大樓開發商破產陷入爛尾危機。（圖／翻攝每日經濟新聞）

記者魏有德／綜合報導

深圳天谷大樓建案預計2021年交屋，不過，延期兩年後，開發商直接宣佈破產，這讓500多戶買家氣得直跳腳，甚至還有人是付了全款買房，情緒激動地在銷售中心向外界控訴。走進天谷大樓的銷售中心，映入眼簾的是一個巨型背板，背板上寫著「用心服務 用愛溝通」，在這群買家眼中顯得格外刺眼。

▲深圳天谷大樓陷入爛尾危機，預售屋買家只能乾瞪眼等待接盤方。（圖／翻攝每日經濟新聞）

▲天谷大樓銷售中心的巨型背板。（圖／翻攝每日經濟新聞）

《每日經濟新聞》報導，根據深圳房地產信息平台數據，天谷大樓於2019年7月備案，開發商為深圳市華訊方舟投資有限公司（華訊方舟投資），土地用途為新型產業用地，房屋用途為單身宿舍、產業研發用房。

據了解，天谷大樓項目在2019年6月獲得預售許可證，配套單身宿舍面積4.3萬平方公尺共993套，產業研發用房112套。

購買天谷大樓預售屋的買家許婷透露，目前購買該項目的業主大概有500多戶，「這個項目以前宣傳是要打造成國內首個集衛星互聯網研發、商業運營、產業聚集、產業孵化演進的全產業鏈創新產業園。我是2020年買的，當時項目的單價每平米約4.6萬元人民幣（約66.5萬元／坪）。還有些業主是2019年買的，價格要更便宜一點。」

根據深圳中院2021年3月31日的公告顯示，「華訊方舟投資資金枯竭，無法承擔在建的天谷項目工程的續建工程；同時，作為華訊方舟投資的主要資產，天谷項目存在變現困難的情況，且現狀變現可能導致財產價值大幅貶損，明顯不足以清償全部債務。」

▲深圳天谷大樓陷入爛尾危機，預售屋買家只能乾瞪眼等待接盤方。（圖／翻攝每日經濟新聞）

▲天谷大樓預售屋買家收的的補充協議部分內容。（圖／翻攝每日經濟新聞）

對於買方來說，原來的開發商已破產，但房子還沒蓋完，為了方便引進新投資者，需要業主與華訊方舟投資方重新簽訂一份相當不利的補充協議，也就是說，在補充協議裡有一項「不追責與不主張權利」的但書，這讓買方猶豫不決、簽不下去，但不簽協議，沒有新的投資方，房子就撤底爛尾，買家也拿不到賠償。

ET快訊
泰國2變性人成高雄85大樓淫界女神　生意火爆漲價1倍
快訊／國1高架「遊覽車火燒車」！　人員急逃命　
28歲女抽脂隆乳　抽筋、全身躁動死亡
搭飛機前要先「量體重」！下周搭大韓航空須注意
快訊／《中國好聲音》停播！　浙江衛視「正式調查」
豪勁慘遭球迷出征「滾出台灣，婊子」　老婆怒了
麥當勞女店員遭潑飲料！　畫面曝光
快訊／WWE冠軍猝死！　享年36歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

恢復陸客團日限2千人赴台　許舒博：遠遠不夠，要開大門走大路！

核廢水排海「鹽」被搶空！有人一次買90包　中鹽：正加班加點生產

「台獨與和平水火不容」　張志軍：兩岸心聲和平發展、交流合作

宣布禁日水產後「上海日料店湧人潮」　一窩瘋搶點生魚片

深圳房產開發商破產　告示牌「用心服務 用愛溝通」買家氣炸控訴

即將結束金磚之旅　習近平：投100億美元推「全球發展倡議」

解放軍年度二次徵兵啟動　國防動員部長：打仗需要什麼兵就徵什麼兵

大陸百大房企又「爆雷」！ 　方圓地產3.4億美元境外債逾期

美又宣布對台軍售　國台辦：搞「台獨」分裂活動，換不來安全

陸委會有條件恢復陸客團　許舒博：先開有直航的省市才有效益

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

扁女婿趙建銘疑超車不慎　開法拉利擦撞Gogoro騎士

酒駕撞死人IG先打卡！21歲奥迪妹只心疼名車　拍抖音火辣熱舞

賴品妤受訪突尖叫「你為什麼要推我」！衝突畫面曝光

瓦格納首腦普里格津墜機亡　拜登：不意外！懷疑幕後黑手是普丁

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

恢復陸客團日限2千人赴台　許舒博：遠遠不夠，要開大門走大路！

核廢水排海「鹽」被搶空！有人一次買90包　中鹽：正加班加點生產

「台獨與和平水火不容」　張志軍：兩岸心聲和平發展、交流合作

宣布禁日水產後「上海日料店湧人潮」　一窩瘋搶點生魚片

深圳房產開發商破產　告示牌「用心服務 用愛溝通」買家氣炸控訴

即將結束金磚之旅　習近平：投100億美元推「全球發展倡議」

解放軍年度二次徵兵啟動　國防動員部長：打仗需要什麼兵就徵什麼兵

大陸百大房企又「爆雷」！ 　方圓地產3.4億美元境外債逾期

美又宣布對台軍售　國台辦：搞「台獨」分裂活動，換不來安全

陸委會有條件恢復陸客團　許舒博：先開有直航的省市才有效益

卡娜赫拉放置手遊登場！追加繁中選項　跟著P助和粉紅兔兔旅行

賴清德想請習近平吃「蝦仁飯＋全糖珍奶」　她批：高明的愛情騙子

《木曜》溫妮峇里島脫了！「雙球炸出」S曲線被看光　網嗨：長大了

王陽明爆婚變9天「知道你們在等」行蹤曝光！8年婚姻現況…網看IG全懂了

媽媽要嫁有錢男...兒秒遭綁架勒贖30萬　未來繼父報警揭傷心真相

台越情侶經營KTV兼賣毒「限動狂宣傳」　警逮11人抄748包毒咖啡

餅皮、紙包飯免費升級！　速食店超夯「1公尺派對巨飽盒」回來了

數位部推政府專用短碼簡訊平台「111」　預計9月啟用

iPhone 15 Pro全新渲染圖曝光　「泰坦灰」新色代替金色

Volvo「首款大空間MPV」即將登場！對手鎖定LEXUS LM、TOYOTA阿法

姐靠身上睡著阿金「不敢動」　度估仍保持姿勢網讚：超暖！

大陸熱門新聞

想湊12生肖！31歲人妻「13年生9娃」

「150公斤新娘」被抬進婚禮！新郎表情瞬變

女兒失蹤17年　再見面時竟是「對街鄰居」

解放軍年度二次徵兵啟動 國防動員部長：打仗需要什麼兵就徵什麼兵

陸網紅疑遭綁架施虐　營救商會揭真相

中國千人計畫改名重來　招半導體精英

老人誤將8萬元禮服當垃圾丟掉　店員急壞！

大陸百大房企爆雷！ 　方圓地產3.4億美元境外債逾期

美又宣布對台軍售　國台辦：堅決反對！

翻譯被擋！習近平進場頻回頭　面露迷茫

陸多地微信群瘋傳「囤鹽」貨架掃空 超市人員：無須過度恐慌

大陸海關宣布：今起全面暫停日本水產品輸入

恢復陸客團有但書　許舒博：別搞小動作

中國禁日本水產　餐廳紛紛避險調整貨源

更多熱門

相關新聞

中台灣最大重劃區瘋了！　2年間預售屋行情4→7字頭

中台灣最大重劃區瘋了！　2年間預售屋行情4→7字頭

2020年才完成重劃配地、中台灣最大重劃區的14期重劃區，吸引建商搶進，實際觀察14期，區域首案「國泰MOST+」2021年8月第一筆實登僅43萬元，根據《158空間資訊系統》揭露，預售案「THE 精銳」18樓已經衝破70萬元，短短2年時間，房價瘋漲超過6成。

預售禁換約發酵　台中12期賣氣流向中古屋

預售禁換約發酵　台中12期賣氣流向中古屋

房地產成中國政府難以割除腫瘤

房地產成中國政府難以割除腫瘤

北台灣上半年「認證完銷」僅4案　社子創價驚呆在地

北台灣上半年「認證完銷」僅4案　社子創價驚呆在地

台中3800萬預售屋交屋前「升格豪宅」　她傻眼：貸款剩4成

台中3800萬預售屋交屋前「升格豪宅」　她傻眼：貸款剩4成

關鍵字：

房市房產開發商預售屋破產全款房地產

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉恐「增強穿台」　專家：皮繃緊了

3家純網銀上半年已虧65.8億　5年才會損益兩平

兒心跳驟停CPR！媽只問：死了沒　急診醫痛揭3實例

抖音網紅突哽咽留「1分鐘遺言」

即／奧迪妹撞死人　同名FB帳號發171字道歉

即／瓦格納首腦墜機亡　普丁首發聲

狠女花雕雞麵下藥迷昏男友　他睡醒生殖器只剩1.5cm

Yuri爆熱戀「首露臉被拍」春風反應超真實

即／新北建案工安意外　清潔工15樓失足墜落亡　

最美牙醫脫了！「隱系身材」讓粉絲嗨翻

奧迪妹「IG連發擔心車」　1原因車拿不回來了

《木曜4》6人再合體！「感性告白」全是洋蔥

年末桃花運旺、最有機會脫單4大星座

蘇拉可能成「穿心颱」登陸　下週三最近台灣

新竹棒球場承包商：契約是國產車不能要求進口車等級

更多

最夯影音

更多
賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」
光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面