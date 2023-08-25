深圳房產開發商破產　告示牌「用心服務 用愛溝通」買家氣炸控訴

▲深圳天谷大樓開發商破產陷入爛尾危機。（圖／翻攝每日經濟新聞）

記者魏有德／綜合報導

深圳天谷大樓建案預計2021年交屋，不過，延期兩年後，開發商直接宣佈破產，這讓500多戶買家氣得直跳腳，甚至還有人是付了全款買房，情緒激動地在銷售中心向外界控訴。走進天谷大樓的銷售中心，映入眼簾的是一個巨型背板，背板上寫著「用心服務 用愛溝通」，在這群買家眼中顯得格外刺眼。

▲天谷大樓銷售中心的巨型背板。（圖／翻攝每日經濟新聞）

《每日經濟新聞》報導，根據深圳房地產信息平台數據，天谷大樓於2019年7月備案，開發商為深圳市華訊方舟投資有限公司（華訊方舟投資），土地用途為新型產業用地，房屋用途為單身宿舍、產業研發用房。

據了解，天谷大樓項目在2019年6月獲得預售許可證，配套單身宿舍面積4.3萬平方公尺共993套，產業研發用房112套。

購買天谷大樓預售屋的買家許婷透露，目前購買該項目的業主大概有500多戶，「這個項目以前宣傳是要打造成國內首個集衛星互聯網研發、商業運營、產業聚集、產業孵化演進的全產業鏈創新產業園。我是2020年買的，當時項目的單價每平米約4.6萬元人民幣（約66.5萬元／坪）。還有些業主是2019年買的，價格要更便宜一點。」

根據深圳中院2021年3月31日的公告顯示，「華訊方舟投資資金枯竭，無法承擔在建的天谷項目工程的續建工程；同時，作為華訊方舟投資的主要資產，天谷項目存在變現困難的情況，且現狀變現可能導致財產價值大幅貶損，明顯不足以清償全部債務。」

▲天谷大樓預售屋買家收的的補充協議部分內容。（圖／翻攝每日經濟新聞）

對於買方來說，原來的開發商已破產，但房子還沒蓋完，為了方便引進新投資者，需要業主與華訊方舟投資方重新簽訂一份相當不利的補充協議，也就是說，在補充協議裡有一項「不追責與不主張權利」的但書，這讓買方猶豫不決、簽不下去，但不簽協議，沒有新的投資方，房子就撤底爛尾，買家也拿不到賠償。