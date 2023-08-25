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大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍年度二次徵兵啟動　國防動員部長：打仗需要什麼兵就徵什麼兵

▲共軍,解放軍,徵兵,體檢。（圖／CFP）

▲大陸在2020年起調整為一年兩次徵兵，兩次退役。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸一年二次的徵兵行動，下半年從8月15日起至9月30日，中央軍委國防動員部部長劉發慶23日在《中國國防報》發表標題為《為備戰打仗提供高質量「源頭活水」》的署名文章，文章提到，堅持戰鬥力這個唯一的根本標準，推進徵兵由偏重平時向平戰一體轉型，「突出一線急用、崗位急缺，做到打仗需要什麼兵就徵集什麼兵。」

▲中共中央軍委國防動員部部長劉發慶（圖右）。（圖／翻攝央視）

▲中共中央軍委國防動員部部長劉發慶（圖右）。（圖／翻攝央視）

《政知新媒體》報導，自2020年起，我國由一年一次徵兵一次退役，調整為一年兩次徵兵兩次退役。實行一年兩次徵兵兩次退役後，徵兵時間區分為上半年和下半年兩次。根據安排，今（2023）年上半年徵兵從2月15日開始，至3月31日結束；下半年徵兵從8月15日開始，至9月30日結束。

劉發慶在文章中表示，推動徵兵由數量規模向質量效能提升，突出各級各類學校畢業生徵集，優先批准理工類大學生和備戰打仗所需技能人才入伍。

▲共軍,解放軍,徵兵,體檢。（圖／CFP）

▲解放軍年度二次徵兵現已啟動。（圖／CFP）

此外，他還強調，廉潔徵兵事關國防和軍隊建設根基，事關黨、國家和軍隊形象，涉及人民群眾切身利益，「要強化紅線底線高壓線意識，嚴禁藉徵兵之機吃拿卡要，嚴禁利用徵兵進行任何形式的商業操作牟利，持續釋放高壓嚴治強烈信號。」

據了解，中共中央軍委國防動員部是軍改後設立的新部門，主要職責在於精簡常備軍的同時，加強國防動員建設。現任部長為前解放軍陸軍司令部副司令劉發慶，他在2022年接替首任部長盛斌，並在2023年上半年徵兵活動之際現身螢光幕前。

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