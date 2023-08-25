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神祕組織包吃住包賺錢　「仙氣港妹」來台淪車手

「利益衝腦」的黃男在陳男的勸誘下開始展開「車手人生」，四處敲詐被害人，被警方逮個正著。（圖／警方提供）

▲「利益衝腦」的黃男在陳男的勸誘下開始展開「車手人生」，四處敲詐被害人，被警方逮個正著。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

香港籍30歲黃姓男子上月在新北市板橋區當車手連續被逮，警方調查後確認黃男是持觀光簽證入境，而今年光新北就有8位港籍車手犯案，在全國犯下詐欺案的外國人更高達521位，懷疑幕後有「詐欺旅行團」在操控，看準外國人較難查緝的特點，以「包吃包住包賺錢」話術招募團員，外籍人士則視為「打工度假」甘願淪為車手，警方目前正持續向上清查相關組織。

據了解，黃男「相貌甜美」且「身材姣好」，平時喜歡「男扮女裝」，有著一頭過腰長髮又善於穿搭，經常穿著仙氣洋裝而被誤會是「女兒身」，他在香港擔任臨時工，不甘於每天為五斗米折腰的生活，在臉書看到聲稱可賺大錢的「徵人啟事」就立刻報名。

該篇貼文聲稱來台旅遊就能領高額薪水，黃男不疑有他開始聯繫，而對方其實是詐騙集團，掌握住黃男想賺大錢的弱點，不斷以提供食宿、生活費及高額日薪等誘因成功引誘黃男加入詐騙集團，甚至洗腦黃男港台語言相通，不需要過度擔心這邊的陌生環境，讓黃男卸下心防。

面貌姣好的黃男平時喜歡「男扮女裝」，亮眼外型一度讓警方誤以為是女嫌犯。（圖／警方提供）

▲面貌姣好的黃男平時喜歡「男扮女裝」，亮眼外型一度讓警方誤以為是女嫌犯。

詐騙集團要求黃男按照指示面交贓款或提款卡，將面交項目拿至指定地點即算完成任務，利潤採「抽成制」，每單可領取數萬元到上百萬元不等，黃男誤以為自己找到發家致富之路，實則他早已被警方盯上。

上月4日，黃男在17歲陳男監控下，在板橋某超商裡與被害人面交後準備離開，這時附近有數名員警正在執行巡邏勤務，2人一時心虛、拔腿狂奔，詭異行徑引起員警注意，一票員警因此火速追上前攔查。陳男坦承2人為詐欺車手，而男扮女裝的黃男則承認自己是透過網路與詐騙集團聯繫，以「觀光簽證」來台從事車手謀取優渥的薪資。

黃男在第一次落網後，經檢察官判定無保釋放並限制出境，沒想到黃男竟想繼續挑戰台灣法律，發現刑罰極輕，便食髓知味繼續招搖撞騙當車手，其誇張的脫序行為引起警方關注，開始加以鎖定；上月31日深夜，黃男再次在板橋的超商被逮獲，查扣了8張提款卡、2萬3600元贓款及智慧型手機，目前於士林地檢署羈押中。

短短一個月內黃男「二度」被板橋警方識破且被查獲多項贓物。（圖／警方提供）

▲短短一個月內黃男「二度」被板橋警方識破且被查獲多項贓物。

檢警調查，在疫情舒緩後，詐騙集團看準外國人難以查緝，且車手多半會被交保釋放，以「錢多事少刑責輕」為口號大舉召募人才，因此今年出現大量港籍車手來台，光新北就抓了8人，懷疑幕後有組織操控，目前正在向上溯源。

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