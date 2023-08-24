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騰龍推Sony E接環廣角旅遊新鏡頭　17-50mm恆定F4光圈今秋上市

▲▼騰龍推Sony E接環新鏡頭17-50mm　恆定F4大光圈今秋上市。（圖／翻攝自騰龍）

▲ 騰龍推出 17-50mm F4 DiIII VXD 全片幅鏡頭。（圖／翻攝自騰龍）

記者樓菀玲／綜合報導

騰龍（Tamron）宣布推出全新廣角變焦鏡頭 17-50mm F4 DiIII VXD，專為 Sony E 接環無反光鏡相機設計，該鏡頭焦段涵蓋從 17mm 廣角到 50mm 標準，是騰龍首款針對全片幅無反光鏡相機的變焦範圍鏡頭，預計接下來會在 2023 年秋季推出。

根據騰龍公開的相關資訊可以得知，代號 Model A068 的 17-50mm F4 DiIII VXD 採用恆定 F4 光圈，焦段範圍涵蓋超廣角（17mm）到標準（50mm），相比其他競品的望遠端多為 35mm，騰龍的焦段直接拉遠到 50mm，而這也讓鏡頭的焦段可以應用於標準人像拍攝。

17-50mm F4 DiIII VXD 鏡頭本身使用內變焦設計，無論焦段長短都能維持穩定配重，適合搭配雲台、穩定器等影音輔助設備，騰龍自家的 VXD 音圈急速轉矩馬達，則是可以維持快速、精準和安靜的自動對焦，適合靜態和影片拍攝需求。

從帳面規格來看，17-50mm F4 DiIII VXD 的最近對焦距離為廣角端 0.19m、望遠端 0.3m，其他還有像支援騰龍自己家的 TAMRON Lens Utility 軟體，基本防滴結構與防污塗層，以及統一的 67mm 濾鏡尺寸，與騰龍的多數無反光鏡相機鏡頭相同。

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