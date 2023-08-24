日本今排福島核廢水逾30年　藍委提3呼籲：保障人民食品輻射安全

▲國民黨立委楊瓊瓔。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

日本政府即日起開始排放福島核廢水，並預估排放時間將持續逾30年。國民黨立委楊瓊瓔在臉書批評，政府的作法太過消極，無法保障人民的食品輻射安全，所以她要提出三點呼籲：第一，若核汙水造成漁業損失及對國民健康造成威脅，日本應負賠償責任；第二，擬定監測內容公布方法讓國人安心；第三，定期派員至福島審視排放是否符合標準。

楊瓊瓔說，福島開始連續30年排放廢水到海洋中，周邊多國都出面發聲，表態不支持排放計畫，例如韓國會定期派員至福島辦事處訪問，加強周邊海域監測；港澳更是從今起禁止日本10個都縣的水產品肉類蔬果進口，當作反制措施，許多公民團體也出面表達不滿。不過，卻遲遲未見蔡政府提出嚴正聲明或抗議，質疑「這是基於台日友好的情誼而不顧國人食安？還是其中有政治利益的考量？」

原能會日前透露，國際原子能總署（IAEA）已針對日本福島第一核電廠含氚廢水排放案，邀請中國大陸、韓國、美國及加拿大等11個會員國專家籌組調查團，展開安全評估、安全管制以及取樣分析驗證等面向。依據國際安全標準進行審查結果，IAEA認定日本排放計畫符合國際安全標準，且排放作業對民眾和環境造成的輻射影響可以忽略。

對此，楊瓊瓔批評，難道過去的標準不該被重新檢視，或訂定一套更嚴格的方法嗎？原能會雖然承諾會持續進行漁產及海水監測，但他們卻沒有提出具體將如何公布讓民眾安心。

因此，楊瓊瓔認為，政府的作法太過消極，無法保障人民的食品輻射安全，她要提出三點呼籲：第一，政府應對日本表達嚴正聲明，若核汙水造成漁業損失及對國民健康造成威脅，應負賠償責任；第二，擬定監測內容公布方法讓國人安心；第三，定期派員至福島審視排放是否符合標準。此外，她也強調，不管是何種原因，政府都該將國人的食安放第一位。