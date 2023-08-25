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日本排放福島核廢水　賴士葆批：嗜血政府！連國人健康都犧牲

▲▼賴士葆28日出席國民黨團記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者蘇晏男攝）

記者詹宜庭／台北報導

日本政府昨日起開始排放福島第一核電廠「核處理水」，雖然國際原子能總署（IAEA）評估後認為「符合國際安全標準、輻射影響可以忽略」，但經海水大量稀釋後仍含有氚元素，單日排放量為460噸，引發周邊鄰國恐慌。國民黨立委賴士葆25日開轟，自從開放萊豬及核災食品進口後，嗜血政府為了換取經貿利益，連國人的健康都可以犧牲，周邊國家對日本砲聲隆隆，只有蔡政府異常安靜委婉，把台灣人的命看得如此不值錢。

對於日本排放核廢水，賴士葆指出，若用現在流行「刀郎」的歌詞來比喻再恰當不過了，歌詞有一小段形容，「可是那從來煤蛋兒生來就黑，不管你怎樣洗呀那也是個髒東西」。他說，日本官方不斷洗白，稱核廢水經過稀釋和處理很安全，但核廢水含64種放射性元素，不管怎麼稀釋處理，仍含有放射性同位素「氚」，這個髒東西還是存在。

賴士葆提及，日本核廢水排放要達30年，即日起中國大陸海關暫停進口日本水產品，港澳則強化日本10個縣市的水產品禁令。但我國食藥署目前不打算改變日本食品邊境管制，又矛盾地說海洋擴散、廢水排放及食物鏈因素，底棲類可能會被氚廢水影響，所以加強抽驗13種水產品。由於日本透過海底管道將核廢水排到1公里的外海，導致各國專家都呼籲不要吃深海，如黑鮪魚等大型魚類及貝蚌類底棲魚類，而民眾只能自力救濟。

「自從蔡政府開放萊豬及核災食品進口後，為了換取經貿利益，連國人的健康都可以犧牲，嗜血政府只要人民選票，卻不顧國人健康。」賴士葆痛批，日本把海洋當作自家後院，倒入核廢水破壞海洋生物鏈，周邊國家對日本砲聲隆隆，只有蔡政府異常安靜委婉，把台灣人的命看得如此不值錢。過去跟著民進黨高喊「我是人我反核」的環保人士，跟著蔡政府踐踏國人的健康更是讓人痛心疾首。

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