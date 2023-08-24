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守護凝結時光的建築　9／2 ESG x文化資產論壇免費報名

守護凝結時光的建築 9/2 ESG x文化資產論壇免費報名（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲2023文化資產論壇，邀請各界參與文化資產與ESG的跨界對話。（圖／頂新和德文教基金會提供）

生活中心／綜合報導

為帶動更多人關注文化永續，頂新和德文教基金會9/2(六)將於台北松山文創園區舉辦「2023文化資產論壇」，現場將邀請九位海內外學者，專業人士與文資經營企業代表，進行ESG X 文化資產---企業與文化資產永續的跨界對話，歡迎民眾免費報名參與。

企業重視ESG（環境、社會、治理）永續經營管理制度已是國際趨勢，今年一月文化部已將「企業促進文化發展」明確納入「永續發展實踐範疇」，預估2024年企業贊助支持台灣文化藝術活動或文化創意產業規模將達新台幣80億元。

守護凝結時光的建築 9/2 ESG x文化資產論壇免費報名（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲成美公堂的修復集結國內多位國寶級大師以傳統工法進行。（圖／頂新和德文教基金會提供）

頂新和德文教基金會長期投入文化資產保存及倡議，其中基金會創辦人魏應充推動修復的祖厝「魏成美公堂」，邀請國寶級大木匠師陳天平帶領知名匠師團隊進行施作，不僅獲彰化縣指定為歷史建築，還於2021年獲文化部「古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑」優良獎，為民間出資修復、保存、維護文化資產的重要案例。

守護凝結時光的建築 9/2 ESG x文化資產論壇免費報名（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲頂新和德文教基金會經營的「文房」幸町日式宿舍。（圖／頂新和德文教基金會提供）

另外，改建自1930年「幸町日式宿舍」的北市臨沂街「文房．文化閱讀空間」，2015年由頂禾開發修復完成後，在基金會的維護經營下，去年也獲北市「文化資產保存維護譽揚獎」中的管維推廣優勝獎。

為帶動更多人關注文化資產永續議題，頂新和德文教基金會9/2將於台北松山文創園區2樓多功能展演廳舉辦「 2023文化資產論壇」，邀請專家學者針對「ESG與文化資產保存」、「企業與文化資產永續」及「文化資產活化經營」三大主題進行演講交流，即日起開放免費報名，額滿為止，報名網址：https://pse.is/584ytz

今年的論壇將邀請美國查爾斯頓學院(College of Charleston) 藝術與建築史系教授Barry Stiefel、馬來西亞檳城古蹟信託會主席林玉裳、KPMG安侯建業聯合會計師事務所協理侯家楷，及國立清華大學環境與文化資源學系暨人文社會學院學士班合聘副教授榮芳杰等專家學者，以及老房子實際經營者彰化永靖魏成美公堂、台南陳德聚堂、台北一號糧倉及樂埔町、新竹或者人文美學品牌、台灣電力公司等代表，到場分享文化資產活化成果。

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關鍵字：

文化資產論壇ESG頂新和德文教基金會

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